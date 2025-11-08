El mercado espera que la inflación haya sido del 2,2% en el mes electoral

El mercado espera una leve aceleración de la inflación para octubre y se ubique en 2,2%. Esto de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercadop (REM) que publicó el Banco Central (BCRA) en la noche del viernes. En septiembre, el Indec marcó una suba del 2,1% para todo el país.

De acuerdo al pronóstico de los 42 bancos y consultoras que forman parte del REM, los precios terminarían 2025 con una suba anual de 29,5%. En 2024, el IPC cerró con un alza de 117,8%.

La proyección para octubre implicó 3 décimas por encima del relevamiento anterior.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación en torno del 2% mensual, y volvería a caer a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026.

En 2026, la inflación cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.463 para el promedio de noviembre, 36,50 pesos por debajo de la previsión anterior.

Para el top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para este mes es $ 1.475 por dólar.

Asimismo, los analistas pronosticaron un dólar a $ 1.500 en diciembre, con una variación interanual esperada de 47%, o 3,6 puntos porcentuales menos que previamente. Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $1.697 por dólar.