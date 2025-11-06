Volvió a bajar el dólar mayorista mientras el BCRA busca una nueva metodología para calcularlo

El dólar oficial mayorista cerró ayer miércoles 5 de noviembre con una baja del 0,14%, a $1.452 para la venta y $1.443 para la compra, acumulando su segunda caída consecutiva, tras haberse posicionado en el techo de la banda tras las elecciones de octubre pasado. La jornada estuvo marcada por la expectativa ante una nueva licitación del Tesoro Nacional y por el impacto del recorte de tasas de interés del Banco Central (BCRA), que redujo la tasa de política monetaria del 25% al 22% TNA.

La baja de la tasa apunta a fijar nuevos parámetros para los instrumentos de deuda en moneda local, lo que venía siendo reclamado por los analistas de mercado que lo señalaban como uno de los motivos por los cuales los inversores seguían dolarizando carteras.

Alejandro Barros: “Somos uno de los países con menor índice de crédito al sector privado sobre el producto bruto”

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s 532,9 millones, en la previa al feriado bancario de este jueves, en el que se celebra el "Día del Trabajador Bancario".

Con esta leve corrección, el dólar se alejó del techo de la banda cambiaria del 3,2%, una zona que había vuelto a rozar días atrás en medio de rumores de intervención del Tesoro y de fuerte presión sobre los rendimientos en pesos.



De esta manera y tras volver a acercarse al techo de la banda, en medio de rumores de intervención del Tesoro y con una fuerte baja de tasas en pesos, el dólar mayorista arranca la semana aflojando suavemente, aunque el mercado se mantiene expectante según los analistas.

En tanto, el tipo de cambio minorista promedio del BCRA se ubicó en $1.476,48 para la venta y $1.423,83 para la compra, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.475, diez pesos menos que el martes. El dólar tarjeta o turista, con el recargo del 30% deducible de Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Mercado de futuros y tipos de cambio financieros: también a la baja

En el Mercado a Término de Rosario (Rofex), los contratos de dólar mostraron bajas generalizadas de hasta el 0,9%, con un tipo de cambio proyectado de $1.467,50 para fin de noviembre y $1.502 para diciembre, con un volumen operado de u$s801 millones, según PR Corredores de Cambio, que reporta la agencia NA.

Miguel Pesce, ex titular del BCRA, advirtió: “Estamos en un récord de fuga de capitales”

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia bajista: el MEP retrocedió 0,9% hasta $1.482,68, y el Contado con Liquidación (CCL) cayó 0,7% a $1.503,22. En el circuito informal, el dólar blue bajó a $1.440 para la venta, de acuerdo con un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

El BCRA y su objetivo de cambiar la metodología de cálculo del dólar mayorista

En paralelo, el Banco Central abrió a consulta pública un proyecto para modificar la metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) —vigente desde 2002 bajo la Comunicación A 3500— con el objetivo de reflejar precios reales de operaciones efectivamente concertadas en el mercado de cambios.

El nuevo esquema propone sustituir el actual sistema de encuesta de cotizaciones por un promedio ponderado por volumen, tomando los datos de las entidades con mayor participación en el mercado. De esta manera, la autoridad monetaria máxima de la argentina apunta a obtener un tipo de cambio más transparente, preciso y representativo, con mecanismos automáticos de exclusión de valores atípicos.

La entidad destacó que la automatización del cálculo permitirá reducir errores operativos y mejorar la trazabilidad de los datos. En la región, Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Uruguay ya aplican metodologías similares, mientras que Argentina, Brasil y México aún mantienen sistemas basados en pedidos de cotización.

Según un comunicado oficial del organismo, el documento estará disponible para comentarios y aportes hasta el 14 de noviembre de 2025 a través del espacio institucional de participación pública del BCRA.

Qué es el tipo de cambio mayorista y para que se usa

El Tipo de Cambio Referencia se publica diariamente y es utilizado por las entidades financieras para la elaboración y presentación de información contable, así como por los mercados a término para el cierre de contratos.

Asimismo, sirve de referencia en diversos instrumentos financieros, como las emisiones de bonos y obligaciones negociables vinculadas al dólar estadounidense (USD-linked).

lr