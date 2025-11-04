Casas: “La política monetaria hoy la maneja el Tesoro, y eso genera volatilidad”

En diálogo con Canal E, el economista Santiago Casas explicó que el Banco Central redujo considerablemente su posición en dólar futuro, que había alcanzado en septiembre los 6.844 millones de dólares.

“El Banco Central no renovó la posición que tenía, cumplió los contratos de octubre y eso disminuyó su exposición. Esta estrategia sirvió para anclar las expectativas de inflación, porque al ofrecer contratos de futuro a menor precio ayudó a contener las proyecciones de devaluación”, detalló el economista.

El especialista aclaró que, lejos de generar pérdidas, la operación terminó siendo positiva en términos contables para el organismo, ya que permitió absorber pesos y reforzar la estabilidad monetaria en el corto plazo.

Política monetaria: “El gran problema es que hoy la maneja el Tesoro”

Casas sostuvo que la política monetaria argentina “está virtualmente en manos del Tesoro”, lo que genera vacíos de liquidez e inestabilidad. “La política monetaria la maneja el Tesoro a partir de la renovación de deuda de corto plazo. Eso genera interrupciones en la liquidez de la economía y volatilidad permanente”, explicó.

El economista planteó que el primer paso hacia una normalización es restablecer la independencia del Banco Central, junto con una hoja de ruta clara en materia de política monetaria.

“Hace falta un Banco Central realmente independiente, capaz de otorgar previsibilidad y estabilidad de precios. Sin eso, es imposible pensar en un horizonte de crecimiento”, advirtió.

“Falta liberar completamente el mercado de cambios”

Para Casas, otro punto clave es avanzar hacia una liberalización total del mercado cambiario, eliminando las diferencias entre personas físicas y jurídicas.

“Hoy tenemos libertad para individuos, pero no para empresas. Eso genera discrecionalidades y afecta el funcionamiento del sistema financiero. El gobierno debe apuntar a la liberalización total del mercado cambiario”, afirmó.

El economista consideró que la eliminación completa del cepo es indispensable para normalizar los flujos de capital y permitir una mejor asignación de recursos dentro de la economía.

Bandas cambiarias y regreso a los mercados de deuda

Consultado sobre el esquema de bandas cambiarias, Casas consideró que su sostenibilidad dependerá de la capacidad del país de volver a los mercados de deuda internacionales.

“Las bandas van a ser sostenibles mientras Argentina logre volver a los mercados. Si no se consigue financiamiento, el Estado tendrá que recurrir al mercado local para comprar dólares, presionando el tipo de cambio hacia el techo de la banda”, explicó.

Según el economista, el retorno a los mercados no solo permitiría estabilizar el esquema cambiario, sino también garantizar el pago de deuda en dólares sin tensionar las reservas del Banco Central.

Inflación y perspectivas

Casas valoró que la inflación haya mantenido una tendencia a la baja en los últimos meses, aunque advirtió que los aumentos en servicios podrían volver a generar presiones hacia fin de año.

Las estimaciones privadas sitúan el dato de octubre en torno al 2,1%, una cifra que, según el analista, “refleja cierta estabilidad, pero aún sin una ancla estructural sólida”.