Domingo inestable en el AMBA con tormentas y leve descenso térmico; persisten las alertas en el país

El 30 de noviembre se presenta con tiempo inestable en gran parte de Argentina, marcado por la continuidad de las lluvias y tormentas. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada nublada, con alta probabilidad de precipitaciones y un alivio térmico. Varias provincias del interior mantienen alertas meteorológicas por fenómenos de diversa intensidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 30 de noviembre

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se preparan para un domingo de baja amplitud térmica e inestable. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé mínimas de 17 °C y máximas que no superarían los 20 °C. Se esperan lluvias aisladas por la mañana y tormentas dispersas hacia la tarde y noche.

La Provincia de Buenos Aires mantendrá un clima similar, con cielo cubierto y alta probabilidad de precipitaciones, lo que implicará un alivio tras los días de calor. En el centro y sur de la provincia, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 19 °C. Las condiciones de inestabilidad estarán acompañadas por vientos moderados del sector este-sureste.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino continuará bajo condiciones cálidas e inestables. En Posadas, Misiones, se esperan máximas de hasta 30 °C con nubosidad variable, chaparrones y tormentas aisladas desde la tarde. En esta región el índice UV se mantendrá en niveles "Muy Altos", por lo que se recomienda evitar la exposición solar intensa.

En el centro del país y la región cuyana persiste la inestabilidad. San Luis tendrá un domingo con lluvias y tormentas aisladas a lo largo del día y temperaturas de 17 °C a 24 °C. En Mendoza se espera Zonda en Malargüe e inestabilidad con precipitaciones en la Cordillera, con una máxima de 25 °C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el inicio de diciembre, las condiciones meteorológicas en el AMBA y Capital Federal tenderán a mejorar gradualmente. El lunes se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C, con lluvias dispersas solo en las primeras horas, dando paso a cielo mayormente nublado. El martes habrá un leve repunte térmico.

En la región de Cuyo, por ejemplo en Mendoza, se espera un ascenso de la temperatura para el lunes, alcanzando una máxima de 28 °C con poca nubosidad. En el Litoral, la inestabilidad con chaparrones se mantendría al menos hasta el lunes, cuando las temperaturas mínimas y máximas descenderán levemente.

