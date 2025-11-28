Se esperan lluvias y tormentas aisladas en el AMBA durante todo el fin de semana

El SMN advirtió la llegada de “lluvias inminentes” al AMBA y se mantendrían durante todo el fin de semana. El quinto y último día de la semana culminará con probabilidad de chaparrones durante la madrugada del sábado. En tanto, que durante las primeras horas de la mañana del 29 de noviembre, el cielo se presentará parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado para horas de la noche.

Se espera un cierre de la semana con marcas térmicas elevadas, lo que derivará en el regreso del clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: qué día y a qué hora comienza el mal tiempo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fin de semana comenzará con un descenso térmico, con 17 °C de mínima y 20 °C de máxima; y con mal clima generalizado: cielo mayormente nublado en la madrugada, con probabilidades de lluvias en la mañana, tormenta aisladas en la tarde y lluvias aisladas en la noche.

El SMN advirtio por llluvias y tormentas aisladas en el AMBA para el fin de semana

La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Para el cierre del fin de semana, las temperaturas rondarían entre 16 °C y 20 °C.

Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA

El sábado 29 de noviembre abrirá en el AMBA con una mínima que se ubicará en los 17 °C y la máxima será de 20 °C. Se pronostican tormentas durante toda la jornada, con vientos del sector este.

Jornada cálida y con alto índice UV en CABA, mientras el norte del país tiene alertas por tormentas

Se esperan lluvias y tormentas aisladas para el fin de semana en el AMBA

En tanto que, para el domingo 30 de noviembre la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima superará por la mínima a la jornada del sábado. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional registra entre un 40% a 70% de tormentas aisladas para el cierre del fin de semana.

El SMN señala que hacia la tarde y la noche, hay entre 10% y 40% de lluvias aisladas, acompañadas con ráfagas de hasta 50 km/h.

PM/DCQ