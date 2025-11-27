Tras un elevado ascenso térmico y cielo mayormente despejado durante la jornada del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada de tormentas para este jueves y algunas zonas del país se verán afectadas.

De acuerdo a los especialistas, las tormentas fuertes arribarán esta noche, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%. Por la mañana, la temperatura estará en 26°, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, este jueves se estima 32° de máxima y cielo mayormente nublado con una posibilidad de lluvias de hasta 10%. Los vientos seguirán soplando del sector norte a velocidades entre 7 y 12 km/h.

En la noche, se estiman las tormentas fuertes, con una posibilidad de lluvia entre 40% y 70%. La temperatura bajará a 26°, con vientos del sector norte que seguirán soplando a velocidades entre 7 y 12 km/h.

Cómo seguirá el clima el resto de la semana

Viernes 28 de noviembre: mínima de 19° y máxima de 28°, con cielo mayormente nublado durante todo el día. Se estiman ráfagas de viento de hasta 60 km/h hacia la noche.

Sábado 29 de noviembre: la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 20°. Se pronostican tormentas durante toda la jornada, con vientos del sector este.

Domingo 30 de noviembre: la mínima será de 17° y la máxima de 21°, con una probabilidad entre 40% y 70% de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche, hay entre 10% y 40% de lluvias aisladas, acompañadas con ráfagas de hasta 50 km/h.

Lunes 1 de diciembre: mínima de 17° y máxima de 24°, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche hay una probabilidad entre 10% y 40% de tormentas aisladas, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Martes 2 de diciembre: mínima de 15° y máxima de 25°, con cielo algo a mayormente nublado.

Miércoles 3 de diciembre: cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, con mínima de 17° y máxima de 28°.