El jueves 27 de noviembre se presenta con calor intenso en gran parte del territorio argentino, especialmente en las regiones central y norte. En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se esperan temperaturas máximas que rondarán los 32 °C, con cielo parcialmente nublado. Se mantienen alertas amarillas por altas temperaturas en ocho provincias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque desmienten una "anomalía extrema".

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 27 de noviembre

En Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense la jornada del 27 de noviembre estará marcada por un clima caluroso y mayormente despejado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 21 °C, mientras que la máxima ascenderá hasta los 32 °C, con vientos leves del sector este. La sensación de calor será elevada durante la tarde, sin previsiones de lluvias significativas por el día.

Clima jueves 27 de noviembre

La Provincia de Buenos Aires experimentará un panorama similar, con temperaturas máximas elevadas, especialmente hacia el norte y noroeste, donde el termómetro puede superar los 35 °C. Se espera cielo parcialmente nublado a algo nublado y tiempo inestable en algunas zonas por la noche, aunque la probabilidad de tormentas es baja. Se recomienda tomar precauciones por el alto índice UV.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

El centro y norte del país continuarán con temperaturas muy altas, con máximas que en provincias como Mendoza y San Luis pueden alcanzar los 37 °C, y en el noroeste argentino (NOA) los 38 °C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por calor extremo en varias provincias, instando a la población a seguir las recomendaciones ante las altas temperaturas.

Ola de calor este jueves 27 de noviembre

En el sur de Argentina, las temperaturas serán más moderadas, aunque también se esperan valores altos en el norte de la Patagonia. Podría haber inestabilidad y baja probabilidad de tormentas aisladas en sectores de Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe. Los vientos serán leves a moderados del sector norte, contribuyendo al ascenso térmico en la mayoría de las regiones.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia para los próximos días en Argentina es un cambio en las condiciones. El viernes se notará un descenso de temperatura en CABA y la Provincia de Buenos Aires, con máximas que rondarán los 27 °C y cielo mayormente nublado. El fin de semana continuará el alivio térmico, con mínimas cercanas a los 17 °C y baja probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el sábado.

Científicos argentinos redefinen la evolución de los escarabajos en América del Sur

El descenso térmico se generalizará en gran parte del país, con la llegada de un frente frío que estabilizará las temperaturas después del pico de calor del jueves. El SMN prevé la persistencia del tiempo inestable en el norte durante el fin de semana, con la posibilidad de lluvias y tormentas, mientras que las condiciones mejorarán en la región central del país.