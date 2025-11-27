En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica que el índice de radiación ultravioleta (IUV) alcanzará un valor máximo de 9.0 a 11.0, lo que se considera una categoría de riesgo Alto a Muy Alto (Poco saludable a Muy poco saludable). Aquello implica que el riesgo de daño por la exposición solar sin protección es extremo, por lo que se deben extremar las precauciones, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

A diferencia del resto del país, que se mantienen niveles elevados de radiación UV, típicos de la primavera avanzada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros informes indican que muchas provincias, incluyendo zonas del Litoral y Cuyo, experimentarán índices entre 8 y 11 (Alto a Extremo). Incluso en zonas como Bahía Blanca, aunque el clima pueda ser inestable, el IUV se mantendrá en niveles que requieren protección.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial es una medida estándar, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que describe el nivel de radiación ultravioleta solar (UV) en la superficie terrestre. Se expresa en una escala de 0 (nulo) y, generalmente, hasta 11 o más (extremo). Cuanto más alto es el valor del IUV, mayores son las posibilidades de sufrir daños en la piel y los ojos, y menor es el tiempo que tardan en producirse estas lesiones.

A causa de ello, es fundamental conocer el IUV ya que, a partir de un valor de 3 o superior, la OMS recomienda aplicar medidas protectoras contra la luz solar. El índice se clasifica en categorías que van de Bajo (1-2) a Extremo (11+), y la clasificación ayuda a la población a tomar decisiones informadas sobre la necesidad de protección, como buscar la sombra, usar sombrero y aplicar protector solar, previniendo así efectos adversos en la salud a corto y largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV es un factor de riesgo para el desarrollo de diversas afecciones. A corto plazo, el daño más común es la quemadura solar o eritema, una señal de que la piel ha recibido una sobredosis de radiación. Además, la radiación UV puede producir reacciones oculares de tipo inflamatorio, como la queratitis actínica. A pesar de que una exposición moderada es necesaria para la síntesis de vitamina D, la clave reside en la protección.

A largo plazo, el peligro más grave es el aumento del riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma, que puede ser mortal. La radiación UV también acelera el envejecimiento prematuro de la piel como consecuencia de la degeneración celular y del tejido fibroso. En los ojos, la exposición crónica se relaciona con la aparición de cataratas, que son responsables de una gran proporción de la discapacidad visual a nivel mundial, según la OPS.

Recomendaciones para el cuidado personal ante los rayos UV

La radiación UV puede ser dañina para la piel y los ojos, por lo que se recomienda protección adecuada

Lo recomendado por organismos internacionales ante niveles de radiación UV altos o extremos es limitar al máximo la exposición al sol. Se debe evitar salir al aire libre o buscar la sombra durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la radiación es más intensa. Si la actividad al aire libre es inevitable, es crucial reducir el tiempo de permanencia al sol y utilizar barreras físicas para la protección, reforzando medidas esenciales como indumentaria adecuada, gorros, anteojos y protector solar.

A la par, las medidas de protección personal incluyen el uso de ropa protectora, como camisas de manga larga, y un sombrero de ala ancha para proteger la cara, el cuello y las orejas. Es imprescindible proteger los ojos con gafas de sol envolventes que garanticen una protección del 99% al 100% contra los rayos UVA y UVB.

Finalmente, se debe aplicar generosamente un filtro solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) 30+ o superior en todas las áreas de piel expuesta, repitiendo la aplicación cada dos horas o después de nadar o sudar. Se debe prestar especial atención a la protección de los niños y bebés.