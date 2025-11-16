El domingo 16 de noviembre estará marcado por la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, donde se prevén lluvias y tormentas fuertes durante la mañana, con potencial caída de granizo. Tras el paso de las precipitaciones, se espera un notable descenso de la temperatura máxima respecto a la jornada anterior. El clima mejorará levemente hacia la tarde.

El resto de Argentina también experimentará condiciones diversas, con focos de tormentas y ráfagas de viento en el Norte y Cuyo, mientras la Patagonia mantendrá temperaturas más bajas y cielos menos cargados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda extremar precauciones en las zonas bajo alerta amarilla, principalmente en el Litoral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este Domingo 16 de Noviembre

La jornada en CABA y la Provincia de Buenos Aires comenzará con alta probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia el amanecer y la mañana, con riesgos de ocasional granizo y ráfagas fuertes, según el SMN. La temperatura mínima se establecería alrededor de los 15 °C a 16 °C.

Continúa la ola de calor en Ciudad de Buenos Aires y se esperan tormentas al final del día en el centro del país

Durante la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, aunque se mantendrá nublado y ventoso. La temperatura máxima en el área metropolitana (AMBA) no superará los 25 °C, representando un marcado alivio térmico. Se aconseja estar atento a los avisos por viento intenso que podría alcanzar los 60 km/h.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino seguirá con condiciones inestables, con alertas amarillas por tormentas fuertes en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, con riesgo de abundante caída de agua y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas rondarán los 30 °C en el Litoral.

En la región de Cuyo, principalmente en Mendoza, también rigen alertas por tormentas, mientras que la Patagonia presentará un clima más frío y ventoso. Zonas de Tierra del Fuego y Santa Cruz experimentarán fuertes vientos con advertencias vigentes, mientras que las temperaturas serán más bajas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La semana en la Ciudad de Buenos Aires comenzaría con mejores condiciones: el lunes 17 se espera cielo despejado con una mínima fresca de 11 °C y máxima de 24 °C, marcando el fin de la inestabilidad. Esta tendencia de tiempo estable continuará, con un martes 18 más cálido, con una máxima que podría alcanzar los 30 °C.

El Índice UV alcanza un nivel EXTREMO en todo el país: alerta máxima por riesgo para la salud

Para el resto del país, el tiempo inestable se desplazará, aunque el norte mantendrá el riesgo de tormentas aisladas. Las temperaturas tenderán a ascender gradualmente en el centro y norte, aunque sin previsión de una ola de calor inmediata. El pronóstico extendido sugiere un repunte de las térmicas hacia mitad de semana.