El sábado 15 de noviembre se presenta con un fuerte ascenso térmico en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con máximas que rondarán los 32°C. Esta ola de calor culminará con un aumento de la inestabilidad hacia la noche, cuando se esperan tormentas aisladas sobre la región metropolitana. En el resto de Argentina, la jornada será inestable, con alertas por tormentas en el centro y norte del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada muy cálida y húmeda para la Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado. Se recomienda especial atención al índice UV, que será alto (cerca de 10).

El calor persistente generará condiciones para que la inestabilidad aumente notablemente al caer la noche. Se esperan tormentas y chaparrones aislados en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la Provincia de Buenos Aires. La humedad se mantendrá alta, incrementando la sensación térmica durante el día.

Cómo estará el clima en el resto del país este 15 de noviembre

El centro y norte de Argentina experimentarán condiciones de tiempo severo. Rigen alertas amarillas por tormentas en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde se esperan fenómenos de variada intensidad, incluyendo posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

En el sur de Argentina, la Patagonia tendrá un clima más estable, aunque con un descenso térmico en sus extremos y vientos moderados. No obstante, algunas zonas de La Pampa y el sur de Cuyo tendrán un aumento de nubosidad e inestabilidad, con máximas que superarán los 30°C en el centro del territorio.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El domingo 16 de noviembre, tras las tormentas de la madrugada, se espera un descenso de la temperatura en CABA, con una máxima que rondará los 25°C y alta probabilidad de lluvias matutinas. La inestabilidad se desplazará hacia el Litoral, mientras que en el centro del país las condiciones mejorarán rápidamente.

Para el inicio de la próxima semana, el lunes 17 de noviembre, el clima será más templado y estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una mínima de 11°C y máxima de 24°C, y cielo despejado. El patrón de inestabilidad se concentrará en el extremo norte argentino, volviendo a subir las marcas térmicas en el resto del país hacia el martes.

