El pronóstico del Índice UV máximo para el sábado 15 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense (AMBA) alcanzará el nivel 11.0, que se categoriza como Extremo según las mediciones. Este valor implica un riesgo altísimo de daños en la piel y los ojos, requiriendo protección especial y evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes coinciden en que gran parte del territorio nacional, especialmente las regiones centrales, presentarán niveles de radiación UV considerados Muy Altos (8 a 10) o Extremos (11+) para este sábado. Este patrón de riesgo requiere que los ciudadanos de todo el país extremen las precauciones para mitigar los daños por la intensa radiación solar.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta solar mundial (IUV) es una medida estándar internacional que indica la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) del Sol sobre la superficie terrestre en un lugar y momento específico. Es una escala lineal y adimensional que va de 0 (mínima intensidad) a 11 o más (intensidad extrema). Cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que ocurra la lesión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es crucial conocer el IUV, ya que a partir de un valor de 3 (Moderado) ya se deben tomar medidas de protección solar. La escala se interpreta de la siguiente manera: Bajo (0-2), Moderado (3-5), Alto (6-7), Muy Alto (8-10) y Extremo (11+). La radiación UV, que no puede verse ni sentirse, es necesaria en pequeñas dosis para la producción de vitamina D, pero la sobreexposición es un factor de riesgo para graves problemas de salud.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva e imprudente a la radiación UV es un carcinógeno conocido para los seres humanos, tal como lo ha determinado la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), parte de la OMS. Los principales peligros a largo plazo son el cáncer de piel (como el carcinoma basocelular, el escamoso y el melanoma maligno) y las cataratas oculares, siendo esta última una de las principales causas de ceguera a nivel mundial que es, en gran parte, prevenible.

Además de los riesgos crónicos, la sobreexposición tiene efectos agudos y visibles. El más común es la quemadura solar (eritema), una lesión que daña el ADN de las células cutáneas. A largo plazo, la radiación UV también contribuye al fotoenvejecimiento, un proceso progresivo e irreversible que causa arrugas, flacidez y una pérdida gradual de la elasticidad de la piel. Protegerse del sol es una medida preventiva fundamental contra estas afecciones.

Recomendaciones para el cuidado personal ante los rayos UV

Ante un pronóstico de Índice UV Extremo o Muy Alto, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizan la necesidad de evitar la exposición al sol en las horas de máxima intensidad. Esto generalmente ocurre entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde (o dos horas antes y dos horas después del mediodía solar). Se recomienda permanecer a la sombra siempre que sea posible, especialmente en el mediodía.

Las medidas de protección deben ser completas y sistemáticas. Utilizar ropa protectora (de manga larga y colores oscuros si es posible), un sombrero de ala ancha para proteger el rostro, orejas y cuello, y gafas de sol envolventes que ofrezcan 99% a 100% de protección contra los rayos UVA y UVB son esenciales. Además, aplique generosamente protector solar de Factor de Protección Solar (FPS) 30 o superior en todas las áreas expuestas, y renuévelo cada dos horas o después de nadar o transpirar.

