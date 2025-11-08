El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó alertas amarillas por lluvias y tormentas en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que generaron descenso de temperatura para el segundo fin de semana de noviembre.

Este sábado amaneció con nubosidad variable que produce la salida del sol al mediodía. El día tendrá una temperatura máxima de 21°, mientras que la mínima rondará los 12°.

El domingo, la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores tendrán día inestable, donde saldrá el sol pero también habrá nubosidad variable.

Sin embargo, la SMN no descarta la posibilidad de realizar distintas actividades al aire libre durante el fin de semana. El descenso de temperatura tiene que ver a causa del ingreso frío que viene del sur del país, de acuerdo a los especialistas.