El pronóstico del clima para este 28 de noviembre en Argentina indica un ambiente cálido y soleado en la región central del país, mientras que la inestabilidad se concentrará en el norte y algunas zonas de la Patagonia. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un viernes con de temperaturas agradables. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda precaución ante el alto índice de radiación ultravioleta en varias provincias.

Cómo estará el clima en el AMBA

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense disfrutarán de una jornada cálida y mayormente soleada. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 18°C, con una máxima pronosticada de hasta 27°C. No se esperan precipitaciones para el día, aunque los vientos soplarán moderados del sector sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h por la tarde y noche.

Córdoba articula una estrategia de desarrollo para potenciar turismo, energía y producción

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la Provincia de Buenos Aires la situación será similar, con cielo parcial a algo nublado y temperaturas confortables. Las mínimas oscilarán entre 15°C y 19°C. En el sudoeste y el sudeste de la provincia rigen alertas amarillas del SMN por tormentas y lluvias aisladas, que se intensificarían hacia la noche, aunque no afectarían al Capital Federal de manera directa.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Norte argentino se mantiene bajo condiciones de alerta amarilla por tormentas aisladas, afectando a provincias como Chaco, Corrientes y Misiones. Las máximas serán elevadas, superando los 30°C en muchas regiones, alcanzando picos de 35°C o 36°C en Formosa y Santiago del Estero. Se esperan fenómenos localmente intensos con valores de precipitación acumulada significativos.

Clima viernes 28 de noviembre

En la región de Cuyo y el Noroeste (NOA), el tiempo será mayormente caluroso y seco, con temperaturas máximas rondando los 32°C a 35°C. En la Patagonia, las provincias del sur, como Chubut y Santa Cruz, registran alertas amarillas por fuertes lluvias persistentes. El viento será protagonista en el extremo sur, con ráfagas que superarán los 60 km/h.

Pronóstico en los próximos días

La inestabilidad climática se extenderá hacia el centro del país en los próximos días, marcando un cambio de aire. El sábado 29 de noviembre, se espera que el tiempo empeore en CABA, con una alta probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, haciendo descender la máxima a unos 20°C. Las condiciones inestables con precipitaciones persistirían hasta el domingo.

Para la próxima semana, se prevé una gradual mejoría con un nuevo ascenso de las temperaturas en la Provincia de Buenos Aires y áreas aledañas, volviendo a valores cercanos a los 28°C hacia el martes. Las alertas por tormentas en el Norte tenderían a disminuir, pero se mantendría el ambiente muy caluroso en el NEA, con alto índice de humedad.