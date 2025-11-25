Este martes 25 de noviembre se caracterizará por el aumento de las temperaturas en gran parte del centro y norte de Argentina, incluyendo la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde predominará el cielo algo nublado. Se anticipa una ola de calor en la región de Cuyo.

Cómo estará el clima en CABA y provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con un ascenso térmico que dejará la temperatura mínima en torno a los 18°C y una máxima cercana a los 26°C. A la par, el cielo estará nublado durante el día, con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones.

Sumado a eso, los vientos provenientes del sector norte serán suaves, lo que favorecerá un ambiente agradable para actividades al aire libre con buena visibilidad y sin molestias por lluvias. La humedad será moderada, contribuyendo a una sensación confortable.

En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, pero con una mayor amplitud térmica. En el norte, las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 33°C. Se esperan vientos moderados del sector nornoreste que proporcionarán un leve alivio frente al calor. No se pronostican precipitaciones ni alertas meteorológicas para esa jornada, indicando estabilidad en la mayor parte de la provincia.

Además, las condiciones climáticas favorecerán actividades al aire libre, aunque se recomienda atención a la intensidad del sol para evitar golpes de calor en algunas zonas.

Cómo estará el clima en el resto del país: alerta por lluvia en tres provincias

En el resto del país, el pronóstico del martes 25 de noviembre muestra un cuadro climático que empieza desde el norte y se extiende hacia el centro y la Patagonia:

El norte del país tendrá un día con temperaturas máximas intensas, que oscilarán entre los 32°C y 34°C en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa. El cielo estará mayormente despejado, favoreciendo un ambiente caluroso, sin probabilidades de lluvias.

La zona centro, con especial foco en la región de Cuyo, experimentará un fuerte aumento térmico. Por ejemplo, en San Luis la temperatura mínima rondará los 20°C, mientras que la máxima llegará hasta los 36°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial por ola de calor en esta zona, alertando sobre las altas temperaturas y recomendando cuidados para evitar golpes de calor.

En contraste, la región patagónica mantendrá temperaturas más frescas. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia se esperan marcas máximas de hasta 24°C, con un clima más templado y estable. En Neuquén la mínima será de 21 °C y la máxima de 32 °C, mientras que en Ushuahia la mínima será de 4 °C y la máxima apenas de 10 °C, con pronóstico de lluvia para la tarde y noche.

El SMN publicó un alerta amarilla por lluvia y tormenta en tres provincias. El sur de Mendoza tiene alerta por tomenta, mientras que el suroeste de Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego tendrán lluvias "con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".