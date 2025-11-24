El lunes 24 de noviembre se presentará con un aumento gradual de las temperaturas. Además, su cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvias según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con temperaturas y vientos suaves.

Si bien en gran parte del país el día será soleado o con poca nubosidad, se destacará el calor intenso en las provincias del norte y la región de Cuyo, donde se esperan máximas que superarán los 30°C. Las alertas por fenómenos meteorológicos severos son limitadas, aunque se mantienen avisos por vientos en algunas zonas.

Cómo estará el clima en ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires

El clima se mantendrá estable y con condiciones favorables para la movilidad y realización de actividades cotidianas, sin previsión de fenómenos meteorológicos adversos para la jornada.

Se espera que para este lunes el clima en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se presente cálido, con temperaturas mínimas cercanas a los 16 °C y máximas que alcanzarán los 27 °C. El cielo estará algo a parcialmente nublado, con muy baja probabilidad de precipitaciones, y el sol será predominante durante la mayor parte del día, con humedad moderada, favoreciendo una jornada agradable sin alertas meteorológicas.

A la par, los vientos serán leves y constantes, contribuyendo a mantener condiciones estables y confortables para quienes transiten por la ciudad.

En la provincia de Buenos Aires la situación climática será similar: mínimas alrededor de los 16°C y máximas también cercanas a los 27°C. Así, el cielo tendrá una cobertura de nubes variable, desde algo nublado hasta parcialmente, y la probabilidad de lluvia es baja.

Allí, el sol aparecerá con protagonismo, impulsando un aumento en las temperaturas y generando un día cálido, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles moderados, evitando sensaciones de bochorno o incomodidad general.

Cómo estará el clima en el resto del país

El clima en el norte argentino se caracterizará por un calor intenso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38°C en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa. A causa de esta ola de calor y al elevado índice UV, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitando la exposición al sol y manteniéndose hidratados.

Si se desciende hacia la región de Cuyo, en provincias como Mendoza y San Luis, también se esperan temperaturas elevadas, con máximas que podrían llegar a los 35°C. Aunque el calor será notable, la intensidad será algo menor que en el norte, y el clima estará acompañado por cielos mayormente despejados, favoreciendo un ambiente cálido pero estable.

En la Patagonia el ambiente será considerablemente más fresco en comparación con el norte y Cuyo. Allí, las temperaturas serán moderadas, sin riesgo de frío extremo, y el cielo se presentará despejado o parcialmente nublado durante gran parte del día. Los vientos serán leves pero constantes, los cuales pueden aportar una sensación térmica fresca, especialmente en las zonas más al sur de la región.

Hay alerta amarilla por vientos al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y al norte de San Luis.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido para Argentina en los próximos días indica que el martes continuará el ascenso de temperaturas, con mínimas estimadas en 17°C y máximas que podrían alcanzar cerca de 30°C. A lo largo de esa jornada, el cielo permanecerá algo nublado, aunque sin posibilidad de lluvias, lo que contribuirá a condiciones agradables.

Siguiente, para el miércoles, la tendencia térmica seguirá en ascenso en el centro del país, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se esperan máximas también de hasta 30°C. Acto seguido, el jueves se prevé un aumento de la inestabilidad climática, con probabilidad de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche.

Así, las temperaturas experimentarán un leve descenso con máximas estimadas alrededor de 24° a 26°C, dependiendo de la zona, y mínimas que podrían situarse entre los 14° y 16°C.

También, el viernes continuará la tendencia de inestabilidad con posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas en diferentes sectores de la provincia. Las temperaturas se mantendrán similares a las del jueves, entre 23° y 26°C de máxima, con un ambiente algo más fresco.

En esta misma línea, hacia finales de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de una ligera inestabilidad. Esta inestabilidad se manifestará con incremento de nubosidad y posibilidad de precipitaciones, especialmente en regiones del centro y norte del país, lo que marcará un cambio en las condiciones meteorológicas tras varios días de tiempo estable y soleado.