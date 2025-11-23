Los estudiantes y docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya cuentan con el calendario escolar confirmado para el próximo ciclo lectivo. Según informó el Gobierno porteño, las clases en 2026 comenzarán el 25 de febrero para el nivel inicial y primario, mientras que el nivel secundario iniciará el 2 de marzo. Todos los niveles cerrarán el año el 18 de diciembre, en cumplimiento del cronograma oficial enviado al Consejo Federal de Educación.

Vacaciones de verano 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

El calendario establece que el ciclo lectivo arrancará el miércoles 25 de febrero para los niveles inicial y primario de gestión estatal. En tanto, la escuela secundaria retomará la actividad unos días más tarde, el lunes 2 de marzo, manteniendo la diferenciación que se implementa año tras año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La planificación se enmarca en el criterio nacional que exige el cumplimiento de 190 días de clase efectivos, con el objetivo de garantizar la carga pedagógica mínima en todo el país.

Receso invernal 2026 en CABA: cuándo son las vacaciones de invierno

El Ministerio de Educación porteño también definió el receso invernal del próximo año. Las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 20 y el 31 de julio, coincidiendo con la última quincena del mes y equilibrando el cierre del primer semestre con el inicio del segundo.

Esta fecha es clave tanto para las familias que organizan actividades recreativas como para las instituciones que programan evaluaciones y cierres pedagógicos.

Cuándo terminan las clases 2025 en la Argentina: provincia por provincia

Duración del ciclo lectivo 2026 y carga horaria mínima por nivel

La Secretaría de Educación de la Nación recordó que la planificación se rige por la resolución 484/24, que establece que cada jornada escolar debe cumplir al menos 4 horas reloj de actividades pedagógicas para ser considerada efectiva.

Los pisos mínimos por nivel quedan así establecidos:

- Nivel inicial: 570 horas reloj al año

- Nivel primario: 760 horas reloj

- Nivel secundario: 900 horas reloj

En caso de no alcanzar los 190 días efectivos, las jurisdicciones deberán implementar instancias de recuperación, ya sea a través de refuerzos de jornada o programas complementarios.

Cuándo terminan las clases en 2025 en cada provincia

Mientras se organiza el ciclo 2026, varias provincias ya transitan el cierre del año escolar 2025. Las primeras en finalizar fueron Catamarca, Jujuy y Santa Fe, que cerraron el 12 de diciembre. Otras jurisdicciones terminarán entre el 19 y el 22 de diciembre, en función de sus calendarios internos.

En el caso de CABA, el ciclo lectivo actual concluye el 19 de diciembre de 2025, permitiendo un receso de algo más de dos meses hasta el inicio del nuevo año escolar.