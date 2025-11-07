El viernes 7 de noviembre se presenta con condiciones de inestabilidad y temperaturas bajas para la época en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde persisten las probabilidades de lloviznas aisladas. En el resto del país, la atención se centra en el Litoral, con posibles tormentas y lluvias, mientras que en la Patagonia se prevén fuertes vientos. Se recomienda consultar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 7 de noviembre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, se espera un día gris con cielo cubierto y probabilidad de lloviznas, especialmente hacia la noche. La temperatura se mantendrá fresca, con una mínima estimada de 13°C y una máxima que apenas alcanzaría los 17°C, según el pronóstico.

Temperatura viernes 6 de noviembre

La Provincia de Buenos Aires presentará condiciones similares. En el interior, la mínima descendería hasta los 8°C, aunque la máxima también rondará los 17°C. Habrá una baja probabilidad de precipitación (cercana al 10%) y el viento soplará leve desde el este.

Cómo estará el clima en el resto del país

El foco de inestabilidad se desplaza al noreste argentino. Se esperan lluvias y posibles tormentas fuertes en provincias del Litoral como Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, afectando la jornada. Las temperaturas serán más elevadas que en el centro del país.

Alerta amarilla y naranja el viernes 6 de noviembre

En la Patagonia y el oeste, rigen alertas amarillas del SMN por fuertes vientos, principalmente en Neuquén y Río Negro. La región central del país, incluyendo Cuyo y el Noroeste, experimentará un mejoramiento con nubosidad variable, pero sin grandes fenómenos.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El sábado 8 de noviembre, se espera que las condiciones climáticas mejoren en el centro del país, incluyendo a la Capital Federal, con el cielo abriéndose y una ligera suba de temperatura. Las mínimas rondarán los 13°C y las máximas alcanzarían los 18°C; el sol ganará protagonismo.

Hacia el domingo 9 y el comienzo de la próxima semana, se prevé el retorno a valores térmicos más acordes a la primavera, dejando atrás varios días de frío. Habrá nubosidad parcial sin precipitaciones en el AMBA, mientras que la inestabilidad se concentrará en el Norte y Extremo Sur del país.