Javier Milei fue recibido con Panic Show en Mar-a-lago y se prepara para el último día en EE.UU.

En su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió, el presidente Javier Milei cerró la noche del jueves en una cena de gala organizada por la agrupación de derecha CPAC en la casa de Donald Trump en Mar-a-lago, ubicada en Miami. Allí fue recibido por los anfitriones con el tema musical que utiliza como marca identitaria, Panic Show.

De esta manera, el Presidente se prepara para cerrar su estadía en EE.UU. con un breve paso por Bolivia antes de regresar a la Argentina. Durante el jueves disertó en el America Business Forum, un evento al que concurren famosos, deportistas y empresarios del mundo. Lo acompañan la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el ahora canciller, Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El viernes, Milei irá a Nueva York, a donde viajará en un vuelo especial para participar en el conservatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas, desde el mediodía.

Luego, el presidente y la comitiva que lo acompaña partirán hacia Bolivia. En el país andino, el sábado, asistirá a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira. El regreso a Buenos Aires está previsto para el sábado a las 17:35 horas.

Lo más destacado del discurso de Milei en America Business Forum

En su disertación America Business Forum, el presidente se refirió al triunfo del candidato demócrata en Nueva York, al kirchnerismo y anticipó que buscará avanzar con reformas a través del Congreso. Luego, en referencia a Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, quien se define como socialista, Milei alentó a los presentes a que "no se dejen amedrentar por algunos resultados locales", y luego se refirió a las elecciones en Argentina.

“Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa siempre tuvo que lidiar. Esto es así porque tenemos un sector de la política tan destructivo, tan lejos del bien común, que le pone a todo el país un riesgo altísimo. Ahora que están más lejos que nunca de volver al poder podemos despejar ese miedo”, aseguró sobre su victoria electoral y la derrota al kirchnerismo, el pasado 26 de octubre.

“Es hora de lograr un consenso capitalista en la Argentina. El sector privado ya sabe lo que tiene que hacer y el momento de aprovechar las oportunidades es ahora”, continuó y adelantó que prepara las reformas que buscará aprobar en el Congreso.

“A partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia. Y esto, no solo porque nuestro espacio ya cuenta con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos, sino porque además junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas para aprobar las reformas que la argentina necesita”, anticipó.



