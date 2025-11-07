El inesperado encuentro de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moya

El presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó este jueves un breve encuentro con los extenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Moya y el extenista argentino David Nalbandian durante el America Business Forum en Miami. El jefe de Estado, que mostró su habitual efusividad, fue acompañado por su hermana, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller, Pablo Quirno.

En el video se puede ver al líder del oficialismo nacional emocionado de encontrarse con el astro europeo. “No te lo puedo creer, que tal Rafa, ¿cómo estás?”, exclamó el libertario en la pieza audiovisual compartida por el cineasta presidencial Santiago Oría.

Luego tuvo lugar un divertido intercambio en el que uno de los acompañantes invitó a Milei a jugar un partido de dobles. Ante esto, el mandatario argentino respondió: “No, solo admiraría. Yo hago otras cosas, hago un poco de quilombo de otras dimensiones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Minutos antes, Milei subió al escenario del America Business Forum y lanzó una serie de mensajes que combinaban elogios a Donald Trump, críticas al nuevo alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani, y una invitación directa a invertir en Argentina. Defendió también el capitalismo, advirtió sobre el avance de las ideas de izquierda y celebró el resultado de las recientes elecciones nacionales.

El mandatario resaltó que la victoria de su espacio político representó un rechazo contundente al kirchnerismo, al que asoció con el socialismo y el comunismo: “Se pudo ver la magnitud del riesgo kuka”. Y agregó: “El argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas, por eso el comunismo está más cerca.

Bullrich será jefa del bloque de senadores de LLA y agradeció su designación a Javier y Karina Milei

Por su parte, Nadal, que desembarcará en la Argentina con inversiones en hoteles de lujo, tomó la palabra después de Milei en el evento presidencial que reúne a 18 oradores a lo largo de dos jornadas, que agrupa política, economía y deportes. El astro español dedicó buena parte de su intervención a los valores transmitidos por su familia, resaltando la importancia de contar con un entorno estructurado y estable durante su infancia. “Tuve la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes que me acompañaron desde el comienzo hasta el día de hoy”, explicó.

Finalmente, el extenista repasó episodios cruciales de su trayectoria deportiva, momentos difíciles en su carrera y sobre la mentalidad para superar situaciones límites en la pista. Luego fue consultado por el significado del éxito y su transición a la actividad empresarial, y reflexiono sobre la solidez de su círculo íntimo y el valor de contar con personas capaces de ofrecer críticas constructivas.

BGD/DCQ