Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre

El sábado 18 de octubre se presenta con un clima agradable y ascenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin previsiones de lluvias. En el resto del país, se mantiene el alerta por tormentas en el Noreste Argentino y un tiempo más estable en la zona de Cuyo.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este sábado 18 de octubre

La jornada en CABA y el Conurbano bonaerense se prevé soleada, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados del sudeste que irán rotando al este. La temperatura mínima rondará los 12C y la máxima se estabilizará cerca de los 22C, brindando un ambiente fresco a agradable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas especiales por fenómenos severos para la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Se recomienda aprovechar el sol y la moderada sensación térmica para actividades al aire libre, con un índice UV alto hacia el mediodía.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Noreste Argentino (NEA) concentra la mayor inestabilidad: el SMN mantiene el alerta por tormentas y lluvias intensas en Misiones y parte de Corrientes. En el Noroeste (NOA), el tiempo inestable con lluvias se desplaza, esperando una mejora gradual en Chaco, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero.

Alerta amarilla y naranja en el norte

En el centro y oeste del país, las condiciones mejoran: en Mendoza, por ejemplo, se espera un día algo nublado con una máxima de hasta $30^\circ\text{C}$. La Patagonia presentará un clima más frío, con probabilidad de heladas matinales en el sur y vientos fuertes en la cordillera, aunque sin alertas mayores.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El fin de semana en CABA continuará con buen tiempo el domingo, con una mínima de 13C y una máxima de 22C, con cielo parcialmente nublado. A partir del lunes 20, se espera un repunte significativo de la temperatura, con máximas que podrían rozar los 27C a 28C en el AMBA.

Para el resto de Argentina, la próxima semana será de ascenso térmico generalizado en el centro y norte, pudiendo alcanzar máximas de 30C o más, sin alertas de ola de calor por el momento. Recién a mediados de la semana (miércoles 22 o jueves 23) podrían volver las lluvias aisladas a la franja central del país.