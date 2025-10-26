Gustavo Valdés votó y destacó la BUP, pero frenó su implementación en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, emitió su voto en la Escuela N.° 2 “Domingo F. Sarmiento” y, tras sufragar, hizo un balance de la jornada electoral y del debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional.

Valdés calificó la BUP como una “buena experiencia” y recordó que había acompañado su propuesta ante el Congreso de la Nación. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades para su implementación inmediata en el sistema electoral provincial:

“Estamos viendo con cinco listas y un cargo. Diferente es el sistema que tenemos nosotros, nosotros con 40, 45 partidos políticos y tenemos múltiples cargos”, explicó el gobernador.

El mandatario señaló que la propuesta que se había establecido para Corrientes era “complicada” e involucraba cinco urnas distintas. Por ello, instó a avanzar con cautela: “Hay que comenzar a avanzar con este sistema sin duda, pero en la legislatura y la consolidación del acuerdo de los partidos políticos para avanzar en un sistema electoral”.

Campaña tranquila y visión de Provincias Unidas

Valdés calificó la campaña como “tranquila”, con “total normalidad en las escuelas de la provincia de Corrientes”. Confirmó que pasará la jornada electoral recorriendo escuelas, reuniéndose con distintos dirigentes y que esperará los resultados en el comité de la Unión Cívica Radical (UCR).

El gobernador remarcó que la cautela en la implementación de la BUP se debe a la necesidad de asegurar la transparencia:

“Lo que no podemos hacer es debutar con 40 partidos políticos con cinco cargos diferentes en un sistema que todavía no lo conocemos. El sistema que tenemos nos ha dado seguridad en la transparencia de los números”, afirmó.

Finalmente, destacó la propuesta política que su espacio lleva a nivel nacional: “Nosotros como Provincias Unidas tenemos una propuesta al país productivo, que surgió del interior profundo de la Argentina, que es productiva, que es industrial, que es federal”.

Anticipó, además, que espera un porcentaje de votantes menor al registrado en las elecciones provinciales del 31 de agosto, ya que esta es una elección “más tranquila”.