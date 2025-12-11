El multimillonario CEO de Columbia Sportswear Company, Tim Boyle, prometió este martes regalar su empresa si alguien logra demostrar que la Tierra es plana. El desafío convoca a los terraplanistas a encontrar el supuesto borde del planeta y presentar una imagen del abismo que habría más allá.

El empresario de 76 años, cuya fortuna se estima en 1.600 millones de dólares, anunció que la recompensa sería el control total de su empresa familiar, valuada en 3.000 millones de dólares.

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La noticia pertenece a la nueva campaña de marketing de Columbia llamada “Expedición Imposible”, en la que Boyle camina por la sede de la empresa en Oregon y promete que todo será propiedad del ganador. “Este mensaje es para los terraplanistas. Ustedes afirman que la Tierra tiene un fin. Pues bien, simplemente tomen una foto, envíenosla y obtendrán los activos de la empresa”, comienza la publicidad.

Hace más de 2.000 años (siglo III a.C.) que los humanos saben que la Tierra es redonda, mientras que los científicos continúan recopilando evidencia para apoyar su definición de esferoide oblato. Estas incluyen pruebas simples, como barcos que desaparecen de la vista mientras navegan en el horizonte, hasta evidencia más concreta, como fotografías tomadas por satélites en el espacio.

Tim Boyle

No obstante, muchos de los que apoyan la teoría de la conspiración de la Tierra plana creen que esta evidencia es ilegítima o falsa. Los terraplanistas desconfían de las instituciones científicas, como la NASA, y consideran que las pruebas forman parte de una conspiración elaborada, diseñada para ocultar la “verdad”.

Prohibida la creatividad

Columbia también aseguró que los terraplanistas no pueden volverse creativos y tomar atajos para obtener su enorme premio. Con el fin de aclarar cuál sería realmente el “borde de la Tierra”, la empresa publicó que están buscando fotos con “un final físico visible del planeta Tierra”.

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

Podría incluir una caída infinita, un vacío abismal o nubes que se extienden hasta el infinito. Sin embargo, la compañía señaló que no se aceptarán acantilados normales, un callejón sin salida o una foto armada.

Pruebas recientes

Astronautas civiles capturaron en abril nuevas imágenes de la Tierra desde el espacio, mostrando claramente una curvatura del planeta, lo que provocó indignación entre el movimiento terraplanista. El video fue tomado por los pasajeros de la misión Fram 2, un vuelo de SpaceX, que puso a humanos en órbita sobre los polos de la Tierra por primera vez.

"Los terraplanistas están en ruinas", publicó un usuario de X en referencia al video. Sin embargo, las burlas enfurecieron a algunos defensores de la Tierra plana, y una persona publicó: "¡¡Un desastre!! Completa el círculo. ¿Estamos en otra era glacial?, jajaja. ¿Por qué la mitad de la Tierra está cubierta de hielo? ¡Dejen de usar lentes curvas!".