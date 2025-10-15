Un asteroide pasó a solo 428 km de la Tierra sin ser detectado

Un pequeño asteroide rozó el planeta Tierra la semana pasada a una distancia similar o incluso menor que la de muchos satélites. Este sobrevuelo representa el segundo mayor acercamiento registrado de un asteroide que no impactó contra el planeta.

Según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA), el objeto, ahora oficialmente denominado 2025 TF, sobrevoló silenciosamente la Antártida el 1 de octubre a las 00:47:26 UTC, a tan solo 428 kilómetros de la superficie terrestre.

Para poner esta distancia en perspectiva, el asteroide pasó dentro de la órbita habitual de la Estación Espacial Internacional (EEI), que oscila entre 370 y 460 kilómetros de altura, aclaró la agencia.

Lo más llamativo, sin embargo, no fue su cercanía, sino su discreción. El asteroide no fue detectado hasta horas después de su sobrevuelo, cuando los datos del Catalina Sky Survey, un programa estadounidense de detección de objetos cercanos a la Tierra, revelaron su trayectoria.

El primer reporte formal llegó desde el Observatorio Kitt Peak-Bok en Arizona, a las 06:36 UTC, unas seis horas después del paso cercano.

Astrónomos de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA utilizaron el telescopio del Observatorio Las Cumbres en Australia para confirmar su órbita y reconstruir su trayectoria exacta.

De acuerdo con Science Alert, el récord actual de acercamiento lo mantiene una roca llamada 2020 VT4, que pasó a solo 368 kilómetros en noviembre de 2020.