Cómo está la alcaldesa que fue apuñalada 13 veces

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada en su vivienda con varias heridas de arma blanca, se presume que fue apuñalada al menos 13 veces, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país.

La alcaldesa alemana del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas que "ponen su vida en peligro", según dieron a conocer las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio. Mientras tanto, Stalzer lucha por su vida y continúa internada en el hospital desde el momento en el que ocurrieron los hechos. La mujer fue encontrada en su vivienda en estado muy grave tras recibir 13 puñaladas en el abdomen y en la espalda.

La policía arrestó a un joven de 15 años. Según los investigadores, el arresto fue para "evitar que se ocultaran pruebas", explican en el medio digital alemán.

Según trascendió, el hijo adoptivo contó a los agentes de policía que su madre había sido atacada por un grupo de hombres, sin embargo, tras su declaración, los investigadores decidieron mantenerlo como detenido al hijo de la alcaldesa por el intento de homicidio.

Asimismo, continúa la investigación analizando todos los detalles del caso y la evidencia que se dejó en el interior de la vivienda. Además, se busca a los presuntos autores de un homicidio del que todavía no se sabe el motivo de tal horrible suceso.

La alcaldesa de la localidad, que se encuentra cerca de Dortmund, había jurado el cargo recientemente tras ganar las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre.