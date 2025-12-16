La UTA evalúa medidas de fuerza si el aguinaldo se paga en cuotas y apunta a la falta de intervención del Gobierno

La negociación entre las empresas de transporte y los choferes entró en una zona de máxima tensión luego de que los empresarios propusieran abonar el aguinaldo en cuatro tramos, una alternativa que fue recibida con fuerte preocupación por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde el gremio advirtieron que, si la oferta no es aceptada por los trabajadores, podría activarse un paro de colectivos en los próximos días.

El secretario general de la UTA, Raúl Abraham, confirmó que la iniciativa empresarial está siendo analizada en el ámbito sindical y describió el escenario como “sumamente complejo”. Según explicó, las firmas del sector alegaron no contar con recursos para pagar el Sueldo Anual Complementario en una sola cuota y propusieron un cronograma que se extendería desde mediados de diciembre hasta febrero. La definición final, aclaró, dependerá de la postura que adopten los choferes tras una ronda de consultas internas.

El dirigente vinculó el conflicto a la crisis estructural del sistema de transporte, atravesado por el desfinanciamiento y el desfasaje entre el costo real del servicio y el valor que pagan los usuarios. En ese sentido, señaló que el boleto técnico supera ampliamente la tarifa vigente y que esa diferencia impacta directamente en la capacidad de las empresas para afrontar salarios y obligaciones laborales. También mencionó la caída de ingresos durante el receso escolar, cuando deja de percibirse el aporte del boleto estudiantil gratuito.

En ese marco, Abraham cuestionó con dureza la ausencia del Gobierno provincial en la mesa de negociación. Sostuvo que históricamente el Estado cumplió un rol de articulación para sostener el sistema en los meses de menor actividad y advirtió que el silencio oficial agrava el conflicto. “Si no hay una respuesta política y los trabajadores rechazan el pago en cuotas, no quedará otra alternativa que avanzar con medidas de fuerza”, alertó en declaraciones a Radio Libertad.

Desde la UTA ya se inició un proceso de consulta en cabeceras y paradas para conocer la opinión de los choferes. El gremio anticipó que, de no haber acuerdo, se convocará a una asamblea para definir los pasos a seguir, en un escenario que amenaza con paralizar el servicio de transporte urbano en plena antesala de las fiestas.