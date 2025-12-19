La UNNE tiene su primer Doctor en Ciencias Económicas: quién es el correntino que hizo historia

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) celebró un acontecimiento histórico con la graduación de su primer Doctor en Ciencias Económicas con mención en Administración. El logro correspondió a Carlos Romero Jensen, contador público y profesor de marketing, quien defendió su tesis en el Campus Universitario de la capital chaqueña.

El flamante doctor, oriundo de la ciudad de Corrientes, presentó su investigación titulada “El valor en uso como determinante de la elección de los canales de atención en empresas de servicios públicos monopólicas”, bajo la dirección del doctor Carlos Enrique Bianchi.

Defensa de la universidad pública

Tras obtener su graduación, Romero Jensen destacó el rol fundamental de la educación estatal en el país. “La universidad pública es una de las pocas instituciones que gozan de prestigio en nuestra sociedad. Ha sido y es la oportunidad de movilidad social de muchas generaciones”, afirmó el docente.

Para el graduado, el entorno de la UNNE ofrece una riqueza única por la diversidad de sus aulas: “Como docente universitario he tenido alumnos de todas las clases sociales, lo cual enriquece la formación y les da una perspectiva más amplia del medio en el cual se desenvuelven”.

Trayectoria y formación

Romero Jensen cuenta con una sólida base académica en la región y el país:

Nivel Primario y Secundario: Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Colegio Nacional General San Martín (Corrientes).

Grado: Contador Público Nacional por la UNNE.

Posgrado: Maestría en Administración de Empresas en la UCEMA.

La defensa oral y pública se llevó a cabo ante un jurado integrado por las doctoras María Rosa Sánchez Rossi, María Teresa Kobila y Mónica Inés Cesana Bernasconi. Con este paso, el Doctorado en Ciencias Económicas de la UNNE consolida su oferta académica para profesionales que buscan profundizar la investigación científica en el Nordeste argentino.

“Siento la satisfacción de haber logrado la meta, pero más allá de eso quiero destacar el camino recorrido. El Doctorado me abrió las puertas a nuevos conocimientos”, concluyó el primer doctor de la facultad.