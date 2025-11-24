El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, falleció hoy a los 84 años en medio de su sexto mandato, según confirmaron fuentes del peronismo. El dirigente estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, por un cuadro pulmonar severo que se agravó en los últimos días. El municipio informó que fue atendido por “un equipo especializado que hizo todo lo posible”.

“Hoy despedimos a un gran Intendente, pero sobre todo a un gran compañero. Un hombre que hizo de la gestión una forma concreta de transformar la vida de su pueblo”, expresó el municipio en un comunicado. Allí también remarcaron que “su legado vive en cada calle, en cada barrio, en cada obra que impulsó y en cada política pública que defendió hasta su último día”.

“Su partida nos deja un dolor inmenso, pero también nos marca un camino: el de la lealtad, el de la justicia social y el de la vocación inquebrantable de trabajar por su pueblo de Berazategui y sus vecinos y vecinas”, añadieron.

Médico clínico de profesión y referente central del peronismo bonaerense, Mussi acumuló una vasta trayectoria política durante casi cuatro décadas. Fue seis veces intendente del distrito y también ocupó cargos de relevancia: ministro de Salud bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En los últimos meses, y en medio de tensiones internas durante el cierre de listas, Mussi llegó a advertir que presentaría una boleta corta para mantenerse al margen de la disputa entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora. “Precavidos como somos presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, había dicho.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió la noticia en redes sociales y lo definió como “un gran intendente de la localidad de Berazategui; peronista de toda la vida”. También recordó su paso por la Secretaría de Ambiente.

El fallecimiento fue confirmado inicialmente por el ex funcionario provincial Leonardo Martínez Herrero, quien expresó: “Murió el amigo y compañero Dr. Juan José Mussi, una pérdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo…”.

La muerte de Mussi marca el fin de una era para el peronismo de la Tercera Sección Electoral y deja un fuerte impacto político en el municipio que condujo durante décadas.

El saludo del gobernador Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, definió hoy al fallecido intendente de Berazategui, Juan José Mussi, como un “militante incansable, referente histórico del peronismo y un compañero ejemplar”, al conocerse el deceso del jefe comunal. “Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo”, expresó Kicillof. El mandatario provincial envió un “abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar”, añadió.

