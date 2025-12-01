Polémica por la creación de un impuesto al gas metano de las vacas propuesto por una diputada de Unión por la Patria

La legisladora provincial de Unión por la Patria Lucía Klug propuso crear un impuesto para aquellos productores ganaderos que no presenten plan de mitigación del gas metano (CH4), uno de los responsables del efecto invernadero, lo que generó gran revuelo mediático y el rechazo del Gobierno. Es “tirarse un tiro en el pie”, respondió el secretario de Producción Pablo Lavigne.

El proyecto fue presentado hace meses en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires pero recién en los últimos días adquirió relevancia pública. La iniciativa señala que el CH4, que producen las vacas con su digestión, es uno de los principales causantes del cambio climático, argumento que está validado científicamente. A pesar de eso, algunos comunicadores lo trataron con sorna, denominádolo “impuesto a los pedos de las vacas”.

Ante esa situación, la diputada que el 10 de diciembre deja la banca contestó: “Asistimos a una ridiculización del tema, que es extremadamente serio, ya que el gas metano es uno de los gases que más contribuye al calentamiento global. Un tema que además perjudica bastante al sector agropecuario argentino debido a las sequías y a las inundaciones”.

Klug explicó que la iniciativa busca crear una “Tasa Ambiental al Gas Metano en la provincia de Buenos Aires” denominada “TAMBA”, proporcional a la cantidad de ganado que tenga el productor y que lo recaudado iría a un fondo específico para reducir ese gas o los residuos sólidos urbanos. Sin embargo advirtió que la tasa sólo sería aplicable a aquellos que “no puedan o no quieran presentar un plan de mitigación del CH4 que emiten en sus producciones” y que el proyecto también propone realizar un censo para conocer el nivel real de las emisiones.

"El gas metano calienta 21 veces más que el dióxido de carbono y dura hasta 10 y 12 años en el ambiente. Es un tema primordial de esta época. Obviamente que necesitamos que Argentina sea viable en términos económicos", agregó la legisladora en un video publicado en sus redes.

Otro de los que salió a respaldar la creación del impuesto fue el diputado electo, Juan Grabois, que además se despachó contra los medios de comunicación que lo cuestionaron. En ese sentido, el dirigente apuntó en sus redes: “los "periodistas informados" hacen chistecitos de jardín de infantes con pedos y eructos porque su cerebro de mosquito no les permite tomarse cinco minutos para estudiar qué es el gas metano”.

“En el país de las vacas, los pibes no toman leche, no se puede comer un asado, tenemos el nivel más bajo de consumo de carne en 110 años mientras la oligarquía vende todo afuera, pero la contaminación queda acá. Queman humedales, fumigan escuelas, desmontan el bosque, desertifican la tierra, tiran efluentes al Riachuelo y, desde luego, no controlan las emisiones de gas metano de la actividad ganadera, particularmente de los feed-lots”, agregó Grabois en su publicación en X.

La respuesta del Gobierno al impuesto al gas metano

En tanto, el Gobierno respondió a través del secretario Pablo Lavigne, quien sostuvo que los “impuestos, tasas o tasitas” no favorecen a la producción local y que sumar una nueva es “tirarse un tiro en los pies”.

“Están al revés de lo que se intenta hacer. El mundo hoy tiene un déficit brutal de carne y Argentina se puede posicionar como uno de los grandes productores y exportadores de este tipo de bienes. Sería absurdo. Además, el país es carbono neutral y puede hasta emitir bonos de carbono. Argentina ‘descarboniza’, por decirlo así, en temas agregados. Me parece que es un sinsentido. Va contra la exportación y contra la producción”, señaló Lavigne.

