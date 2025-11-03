Ruskolekier sobre una posible intervención en Venezuela: “No creo que vaya a haber una invasión de EEUU”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, se refirió a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, destacó el aumento de los ataques norteamericanos a embarcaciones y el posible trasfondo político y geopolítico detrás de esta ofensiva.

Alberto Ruskolekier explicó que, “a partir del 2 de septiembre, Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, comenzó con esta política de atacar lanchas que el gobierno norteamericano dice que son lanchas de narcoterroristas”.

Cuántos son los ataques registrados

Según desarrolló, “se registraron 15 ataques, más de 60 muertos y el proceso sigue su curso”, tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico Oriental. Sin embargo, advirtió que existen “sospechas de algunos analistas internacionales que dicen que, más allá del ataque que existe, también hay una cuestión de legitimidad o legalidad”.

Para Ruskolekier, el debate central está en determinar “qué tan legales son estos ataques, porque la verdad que Estados Unidos no está en una situación de hostilidad y en consecuencia hay la discusión si esto tiene o no que tener aprobación por el Congreso norteamericano”.

Las explicaciones de Donald Trump

Luego, manifestó que mientras la administración Trump sostiene que se trata de una cuestión de seguridad interna, no de guerra, el despliegue militar genera inquietud: “Hay informaciones de que hay como 13 embarcaciones, entre ellas un submarino nuclear y el portaaviones Gerald Ford, que es una plataforma militar terrible, con más de 90 aviones de ataque”.

El analista internacional señaló que este movimiento naval excede la lógica de un combate contra el narcoterrorismo. “La pregunta es cuál es el sentido, cuál es la dimensión de luchar contra el narcoterrorismo con esta flota que es un despliegue militar tremendo”, planteó. Asimismo, recordó una entrevista reciente a Donald Trump donde “la periodista le pregunta si la flota tiene que ver con el combate contra el terrorismo o porque piensa atacar militarmente a Venezuela, y él dice que no, pero también dice que le quedan a Maduro muy pocos días en el poder”. Esa contradicción, sostuvo, “plantea dudas sobre las verdaderas intenciones de Washington”.

En este contexto, explicó que, “si Maduro no es el presidente legal, la presidencia tendría que estar en cabeza del jefe de la asamblea, pero todo en Venezuela es muy oscuro”. Aun así, no cree inminente una invasión: “Yo personalmente no creo que vaya a haber una invasión norteamericana. Tampoco descartaría que haya un ataque militar de otro tipo sin que implique una invasión”.