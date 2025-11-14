EEUU y América Latina: swap o garrote

La frase fue pronunciada en 1901 por el presidente Theodore “Teddy” Roosevelt (1901-1909), tomada de un proverbio africano: “Habla suavemente y lleva un gran garrote. Llegarás lejos”. La expresión etiquetó a su política exterior como la del “gran garrote” (big stick), el uso o amenaza de la fuerza militar con objetivos diplomáticos.
América Latina, que Estados Unidos reivindicaba como parte de su exclusiva esfera de influencia frente a Europa desde la “Doctrina Monroe” (1823), fue blanco del “big stick” durante el Siglo XX, desde la misma construcción del Canal de Panamá.
Donald Trump y el recuerdo de Theodore Roosevelt
Hacia los años 50, la región no era tan importante para Washington, nos dice Camila Perochena, “hasta que estalla la revolución en Cuba (1959) y se hace evidente que Rusia puede tener una pata en América Latina y que la revolución puede expandirse. Ahí hay un punto de inflexión en la relación Argentina-Estados Unidos”.
Ese momento acercó a los presidentes Arturo Frondizi y John F. Kennedy, parte de una relación cambiante: el desafío hispanista de Hipólito Yrigoyen, el nacionalismo pragmático de Juan D. Perón, la dictadura aliada, el regionalismo de Raúl Alfonsín y un afín Carlos Menem aclamado como nunca por el Congreso estadounidense.
'Prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa”, dijo Bessent aludiendo a la Argentina y Venezuela' "
Hoy, la inédita intervención financiera de Estados Unidos en Argentina es explicada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte de una “Doctrina Monroe económica” y del relanzamiento del “Big Stick” en la región. “Prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa”, dijo aludiendo a la Argentina y Venezuela.
La política exterior de un país necesita identificar intereses, delinear una estrategia, y hacerlo con consensos internos y sin seguidismo ideológico o personal. Y sin pasiones momentáneas. Pero es inevitable en este contexto evocar el poema que el nicaragüense Ruben Darío dedicó en 1904 a Roosevelt:
“Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español”.
“Efecto Mariposa” es un ciclo de conversaciones sobre política internacional producido por Fundación Embajada Abierta y conducido por Jorge Argüello que se emite por Canal E los jueves a las 22 y los domingos a las 23.