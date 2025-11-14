EEUU y América Latina: swap o garrote

La frase fue pronunciada en 1901 por el presidente Theodore “Teddy” Roosevelt (1901-1909), tomada de un proverbio africano: “Habla suavemente y lleva un gran garrote. Llegarás lejos”. La expresión etiquetó a su política exterior como la del “gran garrote” (big stick), el uso o amenaza de la fuerza militar con objetivos diplomáticos.

América Latina, que Estados Unidos reivindicaba como parte de su exclusiva esfera de influencia frente a Europa desde la “Doctrina Monroe” (1823), fue blanco del “big stick” durante el Siglo XX, desde la misma construcción del Canal de Panamá.

Donald Trump y el recuerdo de Theodore Roosevelt

Hacia los años 50, la región no era tan importante para Washington, nos dice Camila Perochena, “hasta que estalla la revolución en Cuba (1959) y se hace evidente que Rusia puede tener una pata en América Latina y que la revolución puede expandirse. Ahí hay un punto de inflexión en la relación Argentina-Estados Unidos”.

Ese momento acercó a los presidentes Arturo Frondizi y John F. Kennedy, parte de una relación cambiante: el desafío hispanista de Hipólito Yrigoyen, el nacionalismo pragmático de Juan D. Perón, la dictadura aliada, el regionalismo de Raúl Alfonsín y un afín Carlos Menem aclamado como nunca por el Congreso estadounidense.

Hoy, la inédita intervención financiera de Estados Unidos en Argentina es explicada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte de una “Doctrina Monroe económica” y del relanzamiento del “Big Stick” en la región. “Prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa”, dijo aludiendo a la Argentina y Venezuela.

La política exterior de un país necesita identificar intereses, delinear una estrategia, y hacerlo con consensos internos y sin seguidismo ideológico o personal. Y sin pasiones momentáneas. Pero es inevitable en este contexto evocar el poema que el nicaragüense Ruben Darío dedicó en 1904 a Roosevelt:

“Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español”.

“Efecto Mariposa” es un ciclo de conversaciones sobre política internacional producido por Fundación Embajada Abierta y conducido por Jorge Argüello que se emite por Canal E los jueves a las 22 y los domingos a las 23.