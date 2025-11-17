Cómo será el sorteo del Mundial: fecha, formato y quiénes ya están adentro

Las selecciones serán distribuidas en cuatro bombos, definidos por la posición en el ranking FIFA. Cada grupo contará con un equipo de cada bombo y la FIFA volverá a aplicar el criterio continental: no podrán coincidir dos países de la misma confederación en un grupo, salvo Europa, que por la cantidad de participantes podrá tener hasta dos por zona.

Los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— serán ubicados en grupos distintos para garantizar que jueguen la fase inicial en casa. Los mejores ubicados en el ranking serán cabezas de serie.

Cuándo y dónde será el Mundial 2026

La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en una organización tripartita sin precedentes. Serán 104 partidos y un formato con 12 grupos de cuatro equipos, de los que clasificarán los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Selecciones clasificadas hasta ahora

Estas son las selecciones que ya tienen su boleto asegurado: