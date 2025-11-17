Perfil
Cómo será el sorteo del Mundial: fecha, formato y quiénes ya están adentro

El viernes 5 de diciembre, el fútbol global tendrá su primera gran foto rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ese día, la FIFA realizará el sorteo que definirá la conformación de los 12 grupos del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Los detalles.

Las selecciones serán distribuidas en cuatro bombos, definidos por la posición en el ranking FIFA. Cada grupo contará con un equipo de cada bombo y la FIFA volverá a aplicar el criterio continental: no podrán coincidir dos países de la misma confederación en un grupo, salvo Europa, que por la cantidad de participantes podrá tener hasta dos por zona.

Los anfitrionesEstados Unidos, México y Canadá— serán ubicados en grupos distintos para garantizar que jueguen la fase inicial en casa. Los mejores ubicados en el ranking serán cabezas de serie.

Cuándo y dónde será el Mundial 2026

La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en una organización tripartita sin precedentes. Serán 104 partidos y un formato con 12 grupos de cuatro equipos, de los que clasificarán los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Selecciones clasificadas hasta ahora

Estas son las selecciones que ya tienen su boleto asegurado:

  • Canadá (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Brasil
  • Ecuador
  • Australia
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
