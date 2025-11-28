En un nuevo capítulo de la pelea entre el Gobierno y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el presidente Javier Milei volvió a apoyar a Estudiantes de La Plata y, por elevación, criticó a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la máxima institución del deporte más popular del país.

Durante la noche de este jueves, el Presidente compartió en su cuenta personal de la red social X una imagen histórica de Carlos Salvador Bilardo como jugador del club platense, acompañado por el entrenador Osvaldo Zubeldía.

Tuit de Javier Milei en apoyo a Estudiantes de La Plata y en contra de "Chiqui" Tapia

Sin escribir ni una palabra, Milei volvió a marcar posición tras la sanción inédita que la AFA aplicó a Estudiantes de La Plata por la actitud del plantel, que dio la espalda a Rosario Central en el pasillo de reconocimiento exigido por la AFA este domingo 23 de noviembre.

De acuerdo al Boletín 6797 del Tribunal de Disciplina, ese comportamiento “fue percibido y consignado como una conducta contraria al respeto debido al club campeón y a la finalidad del homenaje”.

En consecuencia, la AFA resolvió “SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol” y aplicar al plantel de Estudiantes “DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN”.

En su descargo, la dirigencia de Estudiantes sostuvo que, al no existir una norma que indicara cómo ejecutar el pasillo, realizarlo de espaldas no implicaba ninguna falta disciplinaria.

No obstante, la AFA remarcó que “el pasillo de homenaje al club campeón constituye un acto simbólico y protocolar que materializa los valores de respeto, reconocimiento al mérito deportivo, caballerosidad y juego limpio”.

Y añadió que “la esencia de ese acto no reside en la mera presencia física de los jugadores, sino en la manifestación positiva, explícita o implícita, de reconocimiento hacia quien ha alcanzado el título en el campo de juego".

Además, subrayó: “No se discute la existencia del pasillo ni la presencia de los jugadores del club Estudiantes de La Plata en el mismo, sino la modalidad concreta con la que ejecutaron el homenaje: la actitud de dar la espalda al campeón durante su ingreso [...] importa un mensaje de desvalorización del logro deportivo ajeno y de ruptura con las reglas no escritas de respeto entre instituciones”.

Ante esta situación, Estudiantes de La Plata informó en su cuenta de Instagram: “En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”.

Comunicado de Estudiantes de La Plata ante la sanción de la AFA

Todo comenzó el jueves 20 de noviembre, cuando el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió que el “Campeón Anual” sería el equipo con más puntos en la sumatoria de los torneos Apertura y Clausura.

Ese mismo día, Rosario Central fue nombrado ganador de ese reconocimiento, que no estaba estipulado previamente en el reglamento. Desde Estudiantes cuestionaron la medida y aseguraron que la votación nunca se trató formalmente en la reunión del comité.

Ante esa situación, la AFA ordenó que, antes del encuentro entre Estudiantes y Rosario Central, el equipo platense realizara el pasillo tradicional al campeón. Juan Sebastián Verón instruyó al plantel para hacer el saludo de espaldas como señal de rechazo. Luego publicó en Instagram un mensaje en el que volvió a cuestionar la validez del título.

Sin embargo, el caso esconde otro tema de gran importancia para la comunidad deportiva y para la política: la posibilidad de que los clubes puedan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

En este contexto, Milei intervino al compartir un posteo de la sección deportiva de La Derecha Diario, en el que se criticaba la consagración de Rosario Central, alineándose con la postura de Verón y dándole apoyo político a quienes critican la conducción de Tapia.

En los últimos días, tanto desde sus cuentas oficiales como la institucional de Presidencia, el mandatario difundió fotografías con la camiseta de Estudiantes.

Con ese cruce político encima, el conflicto dejó de ser solamente una discusión deportiva o reglamentaria y pasó a formar parte de una peléa política.

En la actualidad, las entidades que regulan el deporte argentino —como la AFA— prohíben afiliar a clubes que operen como SAD. En otras palabras, cualquier institución que pretenda participar en torneos oficiales debe funcionar como asociación civil.

Aquí la cuestión de fondo: mientras las asociaciones civiles carecen de fines de lucro, las SAD actúan como empresas que buscan beneficios económicos.

El DNU 70/2023 modificaba dos puntos centrales sobre este tema. En primer lugar, establecía que las organizaciones deportivas no podían “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación”, lo que obligaba a permitir la incorporación de clubes que se constituyeran como SAD.

En segundo lugar, el decreto exigía que “las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas” adaptaran sus estatutos en el plazo de un año para ajustarse a estas nuevas disposiciones.

Sin embargo, el 30 de enero de 2024, el Juzgado Federal de Mercedes hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Liga de Fútbol de Salto, afiliada a la AFA, que frenó la aplicación de esos artículos. El 14 de marzo, la Cámara Federal de San Martín ratificó esa decisión. El Estado volvió a apelar y el expediente quedó ahora en la Corte Suprema.

Algunos dirigentes, como Juan Román Riquelme, expresaron su rechazo a las SAD, bajo el argumento de que “los clubes pertenecen a los socios” y que un club no debe funcionar como una empresa. Verón, en cambio, sostuvo la postura opuesta y se manifestó públicamente a favor de habilitar esa figura jurídica. Por ese motivo es que cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei.

