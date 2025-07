El "colador" de la Aduana: empresas denuncian la multiplicación del contrabando, a la vista del Gobierno

Desde contrabandistas hormiga, barcazas enteras, hasta camiones repletos. Lejos de cesar, la importación ilegal en Argentina está en aumento y se multiplican los sectores que empiezan a notar el impacto. Grandes empresas formaron hace meses una mesa con distintas áreas del Gobierno para auditar las maniobras que alientan la informalidad y pegan de lleno en los negocios de sectores de consumo. Pero, con la motosierra de Javier Milei de por medio, el Estado no tiene la capacidad para frenar el avance.

A la situación de las cervezas que llegan en camiones enteros a plena luz del día e “inundan” autoservicios del conurbano y la Capital Federal desde Paraguay y Brasil, como contó PERFIL, se suman golosinas, celulares, calzado y se agrava el traspaso de cigarrillos por las fronteras. En todos los sectores mencionan el dólar barato, la presión impositiva y la falta de control estatal como aliento del comercio informal. Sobre ese escenario base, el vaivén económico de países limítrofes permean el intercambio irregular de mercancías.

El "carry trade" cervercero

La brecha cambiaria en Bolivia produce una suerte de “carry trade” de bebidas alcohólicas. Comerciantes venden el producto en Argentina en condiciones ilegales, con los pesos compran divisas a bajo precio en el mercado local, vuelven a cruzar la frontera y venden los billetes verdes al blue, explicó una fuente que monitorea el efecto del contrabando en sus productos. Las latas de bebida a base de cebada también provienen desde Brasil y Paraguay y se pueden encontrar en las góndolas, con fachada idéntica a las marcas que se fabrican en Argentina, pero descripción en portugués y sin la leyenda de importación formal.

En el caso de los celulares, uno de cada tres que se activan fueron importados de forma ilegal, de acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Es decir que un tercio de todo el negocio de fabricación de dispositivos móviles se ve afectado. El sector identificó que el incremento comenzó nueve meses atrás y que no sólo ocurre cerca de los límites políticos, sino que también detectó casos en grandes shoppings del conurbano bonaerense. La problemática se extiende también a televisores y aires acondicionados.

La industria del consumo masivo también denuncia que en pasos fronterizos pasan bolsones de golosinas. Y las tabacaleras ven crecer el comercio ilícito de los cigarrillos: el contrabando se queda con el 9.9% del mercado, cuando en abril, como publicó este medio, se trataba del 7,5%. Estos productos llegan desde Paraguay en su totalidad. En Salta, una de las principales provincias productoras de tabaco del país, el 55% del mercado de cigarrillos de la provincia es ilegal. En Misiones ocurre algo similar, con un total de 80% de contrabando. En términos de impacto, datos del sector muestran que Argentina se está perdiendo de recaudar casi USD 60 mil en impuestos debido al traspaso informal.

El Gobierno, sin músculo para fiscalizar

En febrero, la Unión Industrial Argentina (UIA) le planteó la urgencia del tema al ministro de Economía, Luis Caputo. De allí surgió una mesa de la que participan empresas, ARCA, Aduana y la Secretaría de Industria, que procesaron datos de los distintos sectores afectados que día tras día informaron a las áreas sobre orígenes de ingreso de la mercadería, indicaron fuentes privadas a este medio.

Pero cuatro meses después, si bien los organismos ya tienen un listado de direcciones donde pueden ir a fiscalizar las góndolas y locales, más allá de algunos operativos que resultaron en el secuestro de mercadería, las firmas consideraron que hasta ahora no hubo consecuencias que puedan aliviar el contexto de tensión entre empresas que ven caer sus ventas por la recesión, la merma del poder adquisitivo y el contrabando, que gana terreno con reglas del juego desleales.

Las distintas compañías consultadas por PERFIL consideran que el Estado no tiene “músculo” para atender el panorama y que no hay un planteo de la situación de fondo. Fuentes de ARCA aseguraron que la mesa de trabajo aún está vigente, pero al cierre de esta nota no aportaron más información sobre sus avances.

Una encuesta de la UIA reveló que el 33,4% de las empresas aseguró que se ve afectada por esta competencia llegando al 80% en el caso de las empresas del sector textil, indumentaria y confecciones. En términos de precios, se trata de una brecha de hasta un 40%.

