Murió el exintendente de una localidad de Catamarca tras perder el control de su camioneta y chocar contra un árbol

El ex intendente de la localidad de Londres, Gilberto Orlando Santillán, murió tras perder el control de su camioneta y chocar contra un árbol en la Ruta Nacional 40. Tras conocerse su fallecimiento, dirigentes políticos de la provincia de Catamarca se expresaron en sus redes sociales para despedirlo.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad de Catamarca, el hecho ocurrió cerca de las 4:45 de la mañana, cuando por motivos que aún se investigan, Santillán perdió el control de su camioneta Toyota Hilux. Tras el accidente, las autoridades llegaron al lugar, quienes lo trasladaron al hospital más cercano.

Pese a los esfuerzos de los médicos, falleció producto de las heridas. En los próximos días buscarán determinar si existieron factores externos, como el estado del asfalto o alguna descompensación previa que haya podido influir en el desenlace.

Así quedo la camioneta

La investigación quedó bajo la orden de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. Las fiscales intervinientes, Dra. Reartes y Dra. Flores, instruyeron la realización de peritajes accidentológicos y la recopilación de testimonios clave para reconstruir la mecánica del siniestro.

La figura política de Santillán

La figura de Gilberto Orlando Santillán ocupa un lugar destacado en la historia política local de Londres, un pueblo turístico. Logró ser intendente de la localidad durante cinco mandatos, acumulando un total de veinte años al frente de la comuna.

Durante su gobierno, mantuvo un alto perfil como dirigente del oeste catamarqueño y ocupó la presidencia del Partido Justicialista en el departamento de Belén. Su administración se caracterizó por la continuidad en la gestión e impulso de proyectos públicos orientados al desarrollo de la región.

Gilberto Orlando Santillán

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Partido Justicialista local se vio en una profunda conmoción. Por un lado, el gobernador Raúl Jalil escribió: “Fue un dirigente comprometido, que defendió los valores del justicialismo a lo largo de toda su vida, y un médico que dejó una huella profunda de servicio y vocación en su querida ciudad.

“En este momento tan difícil, quiero hacer llegar mi acompañamiento y mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Londres, que hoy despide a un hombre íntegro y profundamente comprometido con su gente”, agregó.

