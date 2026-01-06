martes 06 de enero de 2026
Reglamentos, permisos y los mejores espejos de agua para pescar en la Patagonia

La Patagonia argentina es uno de los destinos más elegidos por los amantes de la pesca deportiva. Qué permisos se necesitan, cuáles son las normas vigentes y qué lagos y ríos se destacan para una experiencia responsable y exitosa.

La pesca en la Patagonia combina paisajes imponentes con una tradición deportiva que atrae tanto a aficionados como a pescadores experimentados. Sin embargo, antes de arrojar la línea es fundamental conocer los reglamentos, gestionar los permisos correspondientes y elegir los espejos de agua habilitados para evitar sanciones y cuidar el ecosistema.

En la mayoría de las provincias patagónicas —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— la pesca deportiva está regulada por temporadas y normas específicas.

Generalmente se permite desde noviembre hasta abril, con modalidades como pesca con devolución obligatoria en ríos y arroyos, y restricciones en el uso de carnadas para proteger las especies autóctonas. La licencia es personal, intransferible y puede adquirirse de forma online o en puntos habilitados.

Entre los espejos de agua más destacados se encuentran el río Limay y el río Neuquén, reconocidos por la pesca de trucha arcoíris y marrón; el lago Nahuel Huapi, ideal para quienes buscan combinar pesca y turismo; y el río Chimehuin, uno de los más valorados por pescadores con mosca.

En la Patagonia austral, el lago Strobel y el río Santa Cruz se consolidan como destinos de referencia por la calidad y tamaño de sus capturas.

Respetar los reglamentos no solo garantiza una experiencia sin inconvenientes, sino que también contribuye a la conservación de uno de los entornos naturales más valiosos del país. Informarse antes de viajar y practicar una pesca responsable es clave para que la Patagonia siga siendo un paraíso para las futuras generaciones.

