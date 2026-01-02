Con la llegada del calor y las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Sin embargo, para que funcione correctamente y no genere un consumo excesivo de energía, es fundamental mantenerlo en buen estado y regular la temperatura adecuada.

Además de los hogares, el aire acondicionado también es ampliamente utilizado en oficinas y consultorios médicos, donde resulta clave para garantizar el confort térmico.

A qué temperatura usar el aire acondicionado

La temperatura ideal del aire acondicionado en verano se ubica entre 24°C y 26°C, ya que permite mantener el confort, ahorrar energía y evitar cambios bruscos de temperatura con el exterior. La diferencia recomendada no debe superar los 12°C, ya que un contraste mayor puede provocar resfriados y aumentar el gasto de electricidad. Cabe destacar que cada grado por debajo incrementa de manera significativa el consumo energético.

Los usuarios deben permitir que el cuerpo se aclimate gradualmente, evitando la tentación de bajar excesivamente la temperatura al llegar a casa luego de un día caluroso. En caso de usar el aire acondicionado para dormir, se recomienda programarlo entre 24°C y 27°C.

Además, es importante orientar el flujo de aire frío hacia arriba para mejorar la circulación del aire, y utilizar los modos automático y temporizador, si el equipo los incluye. También se aconseja apagar el aire acondicionado cuando no haya personas en la vivienda para reducir el consumo eléctrico.

Cómo limpiar el aire acondicionado en verano

Antes de limpiar el aire acondicionado, es indispensable que el equipo esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica, para trabajar con mayor seguridad en las partes internas.

Uno de los pasos más importantes es revisar el filtro de aire, cuya función es retener polvo y partículas del ambiente. Cuando el filtro está sucio u obstruido, el flujo de aire se reduce y el equipo debe trabajar más para lograr una refrigeración eficiente.

Para limpiarlo, abrí la tapa frontal del aire acondicionado y retiralo con cuidado. Si el filtro es lavable, enjuágalo con agua tibia y jabón neutro. Se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad acumulada. Luego, dejalo secar completamente antes de volver a colocarlo.

En caso de que el filtro no sea lavable o presente signos de desgaste, lo más recomendable es reemplazarlo por uno nuevo, respetando siempre las indicaciones del fabricante.

