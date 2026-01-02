El Día Internacional del Policía rinde homenaje a quienes velan por la seguridad pública, recordando la importancia de su rol en el mantenimiento del orden y la paz en cada comunidad, en cualquier circunstancia y situación difícil.

Su origen se remonta a un trágico suceso ocurrido el 2 de enero de 1927 en México. A lo largo de un enfrentamiento en el Penal de Andonegui, en Tampico, un grupo de reclusos se amotinó, resultando en la muerte de un número significativo de efectivos policiales que intentaban restablecer el orden. Este evento marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre los riesgos inherentes a la profesión. Años más tarde, en 1932, el jefe de la policía local, Don Alpidio Perdomo, impulsó la creación de una fecha para honrar la memoria de los caídos en aquel incidente.

A partir del paso de las décadas, la conmemoración trascendió las fronteras mexicanas para consolidarse como una fecha de relevancia internacional. Las organizaciones de seguridad alrededor del mundo adoptaron el 2 de enero como una oportunidad para reflexionar sobre la ética profesional y la necesidad de modernización de las fuerzas.

La vocación de servicio es el concepto central que unifica a los policías de diferentes latitudes cada 2 de enero

Evolución institucional y la cooperación global en seguridad

A nivel internacional, la conmemoración destaca la importancia de la cooperación entre naciones para combatir el crimen organizado y los delitos transnacionales. Organismos como Interpol han subrayado históricamente que la labor policial requiere de una actualización constante en tácticas de inteligencia y respeto a los derechos humanos. El día sirve como plataforma para que las academias de formación refuercen los valores de integridad, honestidad y servicio. En este sentido, la efeméride no solo mira hacia el pasado, sino que proyecta los desafíos tecnológicos y sociales que enfrentan.

En Argentina, aunque existen fechas específicas para las distintas fuerzas federales y provinciales, el 2 de enero se integra al calendario como un reconocimiento a la hermandad policial global. Las ceremonias suelen incluir ofrendas florales en monumentos a los caídos y actos internos donde se otorgan distinciones por actos de arrojo o años de servicio. La efeméride permite visibilizar la complejidad de la tarea policial en el territorio nacional, donde los efectivos deben adaptarse a realidades sociales diversas, actuando bajo los lineamientos de la Constitución Nacional.

La historia de esta celebración también pone de relieve la profesionalización de la mujer dentro de las fuerzas de seguridad, un cambio paradigmático en las últimas décadas. La integración de género ha redefinido las estrategias de patrullaje y atención a las víctimas, sumando una perspectiva necesaria en la resolución de conflictos.