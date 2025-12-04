A pocas semanas del comienzo del verano en Argentina, muchos usuarios usarán distintos electrodomésticos para ventilar sus hogares, uno de ellos es el aire acondicionado.

Los veranos son cada vez más cálidos y con elevadas temperaturas, por lo que el aire acondicionado es indispensable para las casas, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta cuál es la temperatura ideal para el aire acondicionado para ahorrar en la factura.

Cómo usar el aire acondicionado en invierno para ahorrar en la factura de luz

A qué temperatura poner el aire acondicionado en verano

Es importante que la diferencia de temperatura del interior del hogar con el exterior no tiene que ser superior a 12 grados, ya sea en verano o en invierno. En verano, la temperatura ideal del aire acondicionado es entre 24 y 26 grados.

Los usuarios deben esperar para aclimatarse, por lo que hay que impedir caer en la tentación de bajar más la temperatura, al llegar a casa tras un día caluroso. En caso de usar el electrodoméstico para dormir, hay que dejarlo programado entre 24 y 27 grados.

Luego, es importante apuntar el flujo de aire frío hacia arriba para una mejor circulación y usar los modos automático y temporizador si están disponibles, apagándolo cuando no se esté en la casa para ahorrar energía.

El modo automático servirá para ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador automáticamente según la temperatura exterior, optimizando el consumo.

¿Qué hacer para evitar pérdidas de temperatura en ambientes climatizados?

-Al prender el aire, cerrar puertas y ventanas para mantener el ambiente fresco.

-Hacer un uso inteligente de persianas y cortinas, manteniéndolas cerradas durante el día para evitar el sobrecalentamiento del ambiente por la luz solar directa.

-Aprovechar las temperaturas más frescas durante la noche y temprano en la mañana para ventilar la casa. Abrir ventanas en este momento puede ayudar a expulsar el calor acumulado durante el día.

-Las plantas son una gran barrera para el calor y bloquean los rayos del sol. Macetas, enredaderas o árboles pueden contribuir mucho. Los helechos, por ejemplo, ayudan a regular la temperatura y purifican el aire.

