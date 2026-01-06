Cómo conseguir descuentos en gastronomía y balnearios en la costa atlántica

El Partido de La Costa ofrece una propuesta turística para la temporada de verano 2026, denominada como “La Costa Invita” lanzada para brindar numerosos descuentos en gastronomía, balnearios y más ofertas durante la estadía en la Costa Atlántica. Los interesados pueden acceder a estos beneficios inscribiéndose en el portal oficial lacosta.tur.ar/lacostainvita y descargando su voucher digital.

La iniciativa es articulada por la secretaría de Turismo local y el sector empresario del ámbito privado con la finalidad de incentivar el consumo de los veraneantes y fomentar la actividad turística.

En este marco, el intendente del distrito del Partido de La Costa, Juan de Jesús, acompañado del secretario de Turismo, Cristian Escudero y el secretario de Producción, Empleo y Trabajo, Martín Poustis rubricaron un acuerdo con los prestadores turísticos adheridos.

“La Costa Invita”: descuentos y beneficios en gastronomía y balnearios para el verano 2026

El programa “La Costa Invita” ofrece promociones exclusivas en distintos rubros turísticos, con el objetivo de fomentar el movimiento turístico y fortalecer la economía local. Los beneficios varían según el prestador, pero pueden incluir descuentos en alojamiento, comidas, excursiones, parques temáticos, productos locales y otros servicios turísticos.

Cuáles son los principales descuentos y paquetes promocionales para el verano 2026

- 15% de descuento en carpas de balnearios

- 10% en gastronomía

- 3x2 en alojamientos (establecimientos adheridos)

- Promociones en parque temáticos y actividades culturales

Si se viajá en grupo familia, se debe utilizar un solo voucher para acceder a los servicios con valores rebajados, siempre y cuando todos, todos los integrantes del grupo familiar estén presentes al momento de utilizarlos o realizar la compra. Es de suma importancia, tener en cuenta que los prestadores de las entidades que ofrecen las promociones durante el verano 2026 van a solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI ) del titular registrado, para verificar la validez del beneficio.

Cabe destacar que los beneficios de la Edición Verano 2026 de La Costa Invita se aplican exclusivamente cuando se contrata un alojamiento dentro del programa.

