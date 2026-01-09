En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV máximo de 5, considerado "moderado". Aunque es un valor intermedio, se recomienda protección, especialmente cerca del mediodía solar.

Sumado a eso, en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte niveles "extremos" de hasta 11+ en el NOA y Cuyo, mientras que la Patagonia mantendrá registros moderados a altos, exigiendo cuidados en todo el territorio.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar que describe la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala comienza en 0 y no tiene un límite superior, aunque valores por encima de 11 se consideran "extremos". Su función principal es alertar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas protectoras, ya que la radiación no puede verse ni sentirse directamente, pero sus efectos son acumulativos.

Rayos UV

Conocer este índice es vital porque la exposición depende de múltiples factores como la altitud, la latitud y la nubosidad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el IUV es una herramienta de salud pública esencial: a partir del nivel 3 (moderado), el riesgo de daño celular comienza a ser significativo, y es el punto de inflexión donde los especialistas recomiendan iniciar los protocolos de cuidado personal para evitar lesiones inmediatas y a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos UV sin protección conlleva riesgos severos y, en muchos casos, irreversibles. La OMS señala que el efecto más inmediato es el eritema o quemadura solar, pero la radiación también provoca el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento) y daños en el ADN celular. A largo plazo, esto puede derivar en diversos tipos de cáncer de piel, tanto melanomas como carcinomas, siendo la radiación solar el factor de riesgo más prevenible para estas patologías.

Además de la piel, los ojos sufren consecuencias críticas. La OPS advierte que la radiación UV puede causar cataratas, que son responsables de una gran parte de la ceguera a nivel mundial, así como pterigión (crecimiento de tejido sobre la córnea) y fotoqueratitis. Asimismo, la sobreexposición puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades y reactivando virus como el del herpes simple.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa entre las 10 y las 16, cuando los rayos son más intensos. Es fundamental el uso de ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado. La aplicación de protector solar de amplio espectro (que cubra rayos UVA y UVB) con un factor mínimo de 30 es imprescindible, debiendo reaplicarse cada dos horas o tras salir del agua.

Finalmente, es importante recordar que la sombra es una de las mejores defensas. Sin embargo, la OMS advierte que elementos como la arena, el agua o el pavimento pueden reflejar la radiación, por lo que las medidas de protección deben mantenerse incluso bajo una sombrilla. El cuidado debe ser extremo en niños y jóvenes, ya que la piel tiene memoria y las quemaduras sufridas durante la infancia aumentan drásticamente el riesgo de padecer afecciones graves en la edad adulta.