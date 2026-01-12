Música para Volar y un viaje sensorial a 30 años del Unplugged de Soda Stereo

En la historia del rock en castellano, existen hitos que parecen no agotarse nunca. El MTV Unplugged de Soda Stereo, grabado en 1996, es uno de ellos. Para el grupo Música para Volar este disco no es sólo una referencia; es su propio ADN. El próximo sábado 7 de febrero, la banda se presentará en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA) para interpretar esta obra de forma íntegra, respetando los arreglos originales pero sumando una capa narrativa audaz: la filmografía de Stanley Kubrick proyectada en pantalla gigante.

Para José Mateucci, baterista y cantante de la formación, este show representa un regreso a las fuentes. "Este disco es un poco el germen de nuestro grupo,- explica durante una entrevista exclusiva con Vivo Perfil-. En 2012 quisimos darnos el gustazo de tocar esa música en vivo y ver qué se sentía. En ese momento ni siquiera pretendíamos ser un grupo estable, por eso pusimos el nombre del disco en el cartel: Comfort y música para volar".



Lo que comenzó como un experimento se convirtió en un proyecto que lleva 13 años recorriendo escenarios. Sin embargo, los 30 del lanzamiento del álbum original imponen una pausa reflexiva. "Los números redondos son una buena ocasión para preguntarnos cómo la música sigue haciendo esa magia de ser la misma, pero decirnos siempre cosas diferentes", reflexiona Mateucci. Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A diferencia de otros umplugged de la época, Soda Stereo decidió romper el molde. No se limitaron a lo acústico:; integraron samplers, guitarras eléctricas distorsionadas y una sofisticada sección de cuerdas. Música para Volar captura esa rebeldía sonora utilizando las transcripciones originales de violín y violonchelo, pero sumando un detalle de purista: el fagot. "Es una particularidad del disco que incluye este instrumento de madera, de los más graves de la orquesta, y vamos a tenerlo para que el público escuche esa sonoridad única", destaca el músico.

Un diálogo entre dos genios: Cerati y Kubrick

Uno de los puntos más altos de la propuesta es la puesta en escena. Lejos de buscar una imitación estética de la banda original, Música para Volar propone una "relectura" a través del cine. Mediante pantallas gigantes, el show sincroniza compás por compás escenas de la filmografía de Kubrick -desde La Naranja Mecánica hasta Ojos Bien Cerrados o 2001: Odisea del Espacio- con las canciones. "Kubrick es un director muy arquitectónico. Sus imágenes tienen un arraigo profundo en la cultura popular -explica Mateucci-. Buscamos generar un diálogo entre la música y elementos visuales que estén en el inconsciente colectivo. El resultado es una relación nueva: no es ni la película que conocías, ni la canción que ya habías escuchado".

El fenómeno de Soda Stereo sigue rompiendo la barrera del tiempo. Mateucci señala que en sus shows conviven adolescentes de secundaria que recién descubren a Cerati con espectadores de más de 60 años que vieron a la banda en sus inicios en los pubs del under. Para esta cita, el ND fue elegido estratégicamente por su acústica y su capacidad visual. "Es una sala ideal para que el espectador se deje llevar. La experiencia es tan inmersiva que uno se siente empapado por lo que sucede", concluye el músico. La invitación está hecha: un reencuentro con melodías eternas que, 30 años después, todavía tienen cosas nuevas que decir. Encontrá acá más info sobre las entradas.