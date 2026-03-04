Rescatan a un cóndor andino herido en San Luis: investigan si fue víctima de un disparo

Un ejemplar adulto de cóndor andino (Vultur gryphus) fue rescatado en la localidad de Nogolí, en el departamento Belgrano de la provincia de San Luis, luego de ser hallado con una importante herida que habría sido provocada por un disparo.

El operativo comenzó cuando vecinos de la zona detectaron al ave en estado vulnerable y decidieron intervenir para evitar que su condición empeorara. De manera preventiva, le brindaron los primeros cuidados aplicando un producto veterinario conocido como “curabichera”, con el objetivo de evitar infecciones en la lesión hasta la llegada de especialistas.

Tras el aviso, un equipo del Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) se trasladó hasta la zona serrana para asistir al animal y proceder a su traslado hacia un centro de atención especializado.

Según informaron fuentes oficiales, los profesionales constataron que el cóndor presentaba buen estado corporal y plumaje en condiciones adecuadas, sin signos de desnutrición ni debilitamiento general.

La lesión principal se encontraba en la base de la cola, con un diámetro aproximado de 15 centímetros y una profundidad de entre tres y cuatro centímetros, lo que generó sospechas de que podría haber sido causada por un disparo.

Sin embargo, durante la revisión no se encontraron restos de plomo ni esquirlas en la zona afectada. De todas formas, las radiografías realizadas revelaron la presencia de un perdigón antiguo alojado en el ala izquierda, que no estaría relacionado con la herida reciente.

Luego de su rescate, el cóndor fue trasladado a la Reserva Flora Faunística de La Florida, donde comenzó un proceso de recuperación supervisado por especialistas.

En el lugar se le realizaron curaciones en la herida y se le administraron antibióticos y analgésicos para prevenir infecciones y aliviar el dolor. De acuerdo con los veterinarios, la respuesta del ave al tratamiento fue rápida.

“El cóndor comenzó a alimentarse, se muestra activo, se acicala, extiende las alas y toma sol”, indicaron desde el CCVS al describir la evolución favorable del ejemplar.

Los especialistas estiman que el proceso de cicatrización podría extenderse entre dos y tres meses, debido a la ubicación de la herida.

La cola cumple un papel fundamental en el equilibrio y la maniobrabilidad durante el vuelo del cóndor, por lo que la recuperación completa es clave antes de considerar su eventual liberación nuevamente en su hábitat natural.

El cóndor andino, una especie protegida

El cóndor andino es una de las aves más emblemáticas de Sudamérica y está considerado un símbolo natural de la cordillera de los Andes. Puede alcanzar una envergadura de hasta tres metros, lo que lo convierte en una de las aves voladoras más grandes del mundo.

En Argentina se encuentra protegido por leyes de conservación debido a las amenazas que enfrenta, entre ellas la caza ilegal, el envenenamiento indirecto y la pérdida de hábitat.

Por esta razón, los rescates y trabajos de rehabilitación resultan fundamentales para preservar la especie y reforzar los programas de conservación que se desarrollan en distintas provincias del país.

El caso del ejemplar hallado en San Luis volvió a poner en evidencia la importancia de la participación ciudadana y del trabajo de los centros especializados para proteger la fauna silvestre y garantizar su recuperación.