En el marco del Día Internacional de la Mujer, un estudio de la consultora Zuban Córdoba reveló que una gran parte de la sociedad argentina considera que persisten desigualdades de género y que las tareas de cuidado siguen recayendo mayormente sobre las mujeres.

El relevamiento se realizó entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 sobre una muestra de 1.500 personas mayores de 16 años en todo el país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,53%. La encuesta fue dirigida por el analista político Gustavo Córdoba y la investigadora Ana Paola Zuban.

Uno de los datos más contundentes del estudio es la percepción sobre las tareas de cuidado. Según los resultados, el 71,3% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que las tareas de cuidado siguen recayendo mayormente en las mujeres, mientras que el 18,3% se mostró en desacuerdo y el 10,4% dijo no tener una opinión definida. Asimismo, el 61% de los consultados afirmó que la desigualdad de género continúa siendo un problema importante en Argentina, frente a un 31,3% que no comparte esa visión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Miles marcharon en Buenos Aires en el 9M: del Congreso a Plaza de Mayo

El estudio también analizó la opinión pública sobre el rol de los varones en el hogar. En ese sentido, el 82,9% de los encuestados sostuvo que los hombres deberían involucrarse más en las tareas de cuidado, mientras que apenas el 8,4% se manifestó en desacuerdo. Los datos muestran además diferencias entre hombres y mujeres. En general, las mujeres tienden a mostrar niveles más altos de acuerdo con las afirmaciones vinculadas a desigualdad de género y roles de cuidado.

Percepción sobre violencia de género y desigualdad económica

La encuesta también abordó la percepción social sobre la violencia hacia distintos colectivos. Ante la afirmación “Desde que gobierna Milei ha aumentado la violencia hacia las mujeres”, el 45,5% de los encuestados manifestó estar de acuerdo, mientras que el 38,6% expresó su desacuerdo y el resto no adoptó una posición clara. Una tendencia similar se observa respecto de la violencia hacia el colectivo LGBT. En este caso, el 45,8% consideró que aumentó, frente a un 39% que no comparte esa idea.

Más allá de los temas vinculados al género, la encuesta también consultó sobre las principales preocupaciones de la población respecto a la situación del país. Los resultados muestran que los problemas económicos siguen ocupando el centro de la agenda social. Entre las respuestas más mencionadas aparecen los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo (27,5%), seguidos por la falta de empleo y la desocupación (25,8%).

Lili Hendel habló en “QR!” tras la marcha del 9M y aseguró: “Las mujeres somos una piedra en el zapato del capitalismo”

En tercer lugar aparece la inflación y el aumento de precios (18%), mientras que la inseguridad fue señalada por el 12,3% de los encuestados. Otros temas como la corrupción, el endeudamiento del país o la polarización política registraron niveles menores de preocupación. El estudio también incluyó una evaluación sobre el funcionamiento del sistema democrático en la Argentina. En términos generales, el 48,6% de los consultados considera que la democracia funciona de manera inadecuada, mientras que el 42% cree que su funcionamiento es adecuado.

El informe señala que estas percepciones reflejan una sociedad atravesada por tensiones económicas, políticas y sociales, donde los problemas materiales conviven con debates sobre derechos y desigualdades. En el marco de un nuevo 8 de marzo, los resultados del relevamiento muestran que la agenda de género continúa presente en la opinión pública, especialmente en lo que respecta a la distribución de las tareas de cuidado y la persistencia de desigualdades entre hombres y mujeres.

BR/ML