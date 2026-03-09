Lili Hendel habló en “QR!” tras la marcha del 9M y aseguró: “Las mujeres somos una piedra en el zapato del capitalismo”

La movilización de mujeres por el 9M volvió a ocupar las calles de la Ciudad de Buenos Aires y fue uno de los temas centrales del programa “QR!”, que se emite por Canal E. Durante el ciclo, el conductor Pablo Caruso y la secretaria de Mujeres del municipio de La Matanza, Lili Hendel, analizaron el alcance de la convocatoria y el momento que atraviesa el movimiento feminista.

En la apertura del programa, Caruso mostró imágenes de la movilización y destacó la magnitud de la participación. “Miren la cantidad de mujeres que se movilizaron y cómo estas imágenes se han visto demasiado poco para lo que significa este nivel de convocatoria”, señaló. El periodista remarcó además que la capacidad de organización del movimiento de mujeres sigue siendo una de sus principales fortalezas.

Hendel planteó que el feminismo cuestiona estructuras históricas de desigualdad y que por eso genera tensiones dentro del sistema político y económico. “Las mujeres, los feminismos y las diversidades somos realmente una piedra en el zapato del capitalismo porque venimos a plantear que hay otras formas de construir sociedad y de generar igualdad”, afirmó.

La funcionaria citó a la teórica estadounidense Silvia Federici, quien vincula el surgimiento del capitalismo con procesos históricos de persecución y disciplinamiento hacia las mujeres. Según Hendel, los reclamos actuales no se limitan únicamente a la violencia de género, sino que también incluyen demandas económicas, laborales y sociales.

Reclamos que van más allá de la violencia de género

Durante la movilización, explicó Hendel, se expresaron distintos reclamos vinculados con la situación económica y social que atraviesan las mujeres. Entre ellos mencionó el impacto de la reforma laboral, las dificultades para acceder a jubilaciones y la desigualdad económica que afecta especialmente a mujeres que realizaron trabajos de cuidado durante gran parte de su vida.

Durante la entrevista, Hendel también se refirió a las consecuencias que tuvieron los recortes en programas vinculados a políticas de género a nivel nacional. Según explicó, la eliminación de áreas y programas provocó despidos de profesionales especializados y menos recursos para asistir a personas que atraviesan situaciones de violencia. “Lo que vemos es un aumento del desamparo para quienes necesitan asistencia”, advirtió.

Día Internacional de la Mujer: por qué el 8 de marzo se convirtió en una jornada global de memoria, reclamo y transformación

A pesar del contexto, la funcionaria sostuvo que el movimiento feminista continúa activo en distintos territorios y organizaciones. “La marcha de hoy demuestra que hay organización, que hay trabajo y que hay una resistencia que sigue en pie”, concluyó.

LB