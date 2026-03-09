Miles marcharon en Buenos Aires en el 9M: del Congreso a Plaza de Mayo

Miles de mujeres y diversidades se concentraron frente al Congreso de la Nación este lunes desde las 16 para participar del 9M, la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La jornada incluyó un paro en varios sectores y la columna principal avanzó hasta Plaza de Mayo, donde se montó un escenario para el acto central.

La decisión de mover la marcha del 8 al 9 de marzo buscó garantizar la participación de quienes podían sumarse al paro durante un día laborable y dar mayor visibilidad a los reclamos frente al Gobierno de Javier Milei. Antes de la movilización, este domingo se realizó una mateada en Parque Centenario, donde se debatieron temas como la reforma laboral, la sobrecarga de trabajo de cuidados y el endeudamiento de las familias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La marcha avanzaba con banderas, carteles y pañuelos verdes y violetas, y varias organizaciones realizaron cortes de calles controlados para mantener la seguridad de los participantes. Desde los colectivos que impulsaron la jornada, señalaron que la acción buscaba visibilizar las consecuencias de la reforma laboral, los cambios en la punibilidad de los chicos y la modificación de la Ley de Glaciares, medidas que consideran afectan directamente a mujeres y diversidades.

Día de la Mujer: multitudes marcharon en Europa y América contra la violencia y el conflicto bélico

El recorrido hasta Plaza de Mayo se realizó con meticulosa organización, con cabeceras y final de columna coordinados, y guardias de cuidado para prevenir incidentes. Aunque el operativo policial de la Ciudad estuvo presente, la movilización se desarrolló con relativa tranquilidad y un ambiente de solidaridad entre participantes y transeúntes.

Mabel Bianco: “El horrible video del Gobierno para el Día de la Mujer es una ofensa a toda la sociedad”

Según la organización, la marcha buscó también poner en evidencia la precarización laboral y económica que sufren las mujeres, la desigualdad en la distribución de tareas de cuidado y los efectos del endeudamiento en la vida cotidiana. La jornada formó parte de una huelga feminista internacional que se replicó en otros países y se vinculó los reclamos locales con los derechos de mujeres y diversidades en todo el mundo.

La columna recorrió las cuadras de Avenida de Mayo con cantos y consignas por igualdad de género, justicia social y autonomía económica. Al llegar a Plaza de Mayo, alrededor de las 18.30, se dio inicio al acto central con la lectura del documento oficial y palabras de las distintas organizaciones que convocan al 9M.

LB/ML