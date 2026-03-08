La conmemoración del Día Internacional de la Mujer movilizó hoy a decenas de miles de personas en ciudades de todo el mundo, desde Río de Janeiro hasta París, que ocuparon calles y plazas para exigir el fin de la violencia de género, la paridad salarial y mayores oportunidades en todos los ámbitos. Ante el contexto geopolítico actual, sumó un marcado tono pacifista a las consignas, con críticas explícitas a los conflictos armados en Oriente Medio.

A nivel global, las movilizaciones del 8 de marzo se registraron en al menos 50 países y reunieron a más de 3 millones de personas, según datos de ONU Mujeres. De hecho, en varias ciudades, las protestas combinaron las demandas históricas de igualdad salarial y fin de la violencia de género con mensajes de condena a los conflictos en Oriente Medio.

En Argentina, la movilización fue convocada por el colectivo Ni Una Menos para el lunes 9 de marzo, con el objetivo de que coincida con un día laboral y así darle mayor visibilidad a la fuerza del reclamo, con un paro de mujeres. La concentración será a las 16.30 frente al Congreso de la Nación y se marchará hacia Plaza de Mayo. "Nos encontramos en la calle para defender nuestras vidas frente al ajuste, el hambre y la violencia", propone la agrupación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Día Internacional de la Mujer: por qué el 8 de marzo se convirtió en una jornada global de memoria, reclamo y transformación

Situación crítica en Europa y protestas sociales

En este momento, en Madrid, las marchas reflejaron fracturas internas dentro del movimiento feminista: dos columnas distintas recorrieron la capital española debido a desacuerdos sobre la Ley Trans y la postura frente a la prostitución.

En Francia, reclamaron frente al Louvre por la "impunidad y criminalidad en torno al caso Epstein"

Sin embargo, ambas coincidieron en su rechazo a la violencia machista y contaron con la presencia de funcionarias del Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vinculó la lucha por los derechos de las mujeres con la paz internacional: “Está en nuestras manos detener la guerra, detener la barbarie y ganar derechos”, declaró ante la prensa, haciendo un llamado específico a defender la seguridad y los derechos de las mujeres iraníes.

Algunas participantes como Alexa Rubio, ciudadana mexicana residente en España, destacaron la importancia de visibilizar problemas cotidianos como la brecha salarial y el acoso laboral, mientras que Andrea Ricart señaló que la sociedad tiende a reaccionar solo después de tragedias cercanas.

Las manifestantes turcas desafiaron el bloqueo en los distritos de Beyoğlu y Kadıköy

En Chile cifraron la asistencia en más de 600.000 personas, en una jornada marcada por críticas a la precariedad laboral y la advertencia ante el inicio del ciclo político del presidente electo, José Antonio Kast​

En Francia, la marcha de París adquirió un carácter de relevancia mundial: Gisèle Pelicot, quien se convirtió en un referente tras el juicio contra su exmarido y otros 50 hombres por violaciones sistemáticas. Su presencia fue recibida con ovaciones por miles de personas que se manifestaron en el noreste de la capital francesa.

Sostuvo al dirigirse a la multitud: "¡No renunciaremos a nada!". Su hija acompañó la jornada y manifestó que su madre enviaba un mensaje de esperanza para todas las víctimas en Francia. Según datos proporcionados por el sindicato CGT, cerca de 200.000 personas se movilizaron en todo el territorio, con 130.000 concentradas únicamente en París.

Además de ello, la organización feminista Femen realizó una intervención frente a la pirámide del Louvre. Una veintena de activistas denunció lo que calificaron como impunidad y criminalidad en torno al caso Epstein. Las consignas en las calles francesas también apuntaron contra el ascenso de posiciones conservadoras y de extrema derecha.

Gisèle Pelicot encabeza la marcha del 8-M en las calles del noreste de París

En Alemania, las movilizaciones en Berlín se centraron en la defensa del derecho al aborto y la protección de las mujeres refugiadas. Según reportó el diario Deutsche Welle, miles de manifestantes marcharon bajo el lema "Resistencia Feminista", exigiendo mayores presupuestos para refugios de víctimas de violencia doméstica.

Situación crítica en América Latina y detenciones políticas

La marcha en Caracas, Venezuela, tuvo un fuerte tinte de denuncia por la situación de las presas políticas: activistas y familiares exigieron la libertad de las 56 mujeres detenidas por motivos políticos, según registros de la ONG Foro Penal, que forma parte de las más de 500 personas privadas de libertad en el país por causas similares. Allí, las manifestantes denunciaron maltratos, condiciones inadecuadas de reclusión y exigieron justicia.

Al mismo tiempo, en El Salvador, las movilizaciones incluyeron pedidos específicos por la liberación de la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la organización Cristosal. López fue detenida en mayo bajo cargos de enriquecimiento ilícito, pero organizaciones como Amnistía Internacional la consideran una presa política debido a sus críticas permanentes a la gestión del presidente Nayib Bukele.

De hecho, la activists Gloria Anaya afirmó: "Estamos levantando nuestra voz para exigir una vez más la libertad inmediata de nuestra querida compañera", durante la caminata en San Salvador. El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) se sumó a las columnas para visibilizar las capturas realizadas bajo el régimen de excepción vigente.

Bajo la consigna 'Juntas Somos Gigantes', una multitud se desplaza por el centro de Río de Janeiro

Luego, en Brasil, miles de mujeres marcharon en la Avenida Paulista de São Paulo pese a fuertes lluvias para denunciar el aumento continuo de feminicidios. En el estado, una mujer es asesinada cada 32 horas, según datos recientes de 2026, lo que reforzó las demandas por políticas públicas más efectivas contra la violencia de género.

A la par, las manifestaciones en México volvieron a ser de las más multitudinarias de la región, con filas de personas que exigieron justicia por promedios de feminicidios que siguen siendo alarmantemente altos en el país y con la intervención de vallas frente al Palacio Nacional con los nombres de víctimas de desaparición y asesinato.

MV/ML