"Es exagerado comparar a la electa presidenta de Costa Rica con Bukele", afirmó un especialista costarricense

Laura Fernández Delgado se convirtió en la presidenta electa de Costa Rica después de obtener cerca del 50% de los votos en las elecciones generales del 1 de febrero .A pesar de la victoria histórica, el especialista en relaciones internacionales Eduardo Robles sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que “es exagerado compararla con Bukele”, y aseguró que su perfil representa más continuidad que ruptura en el gobierno.

El profesional costarricense especializado en relaciones internacionales y negocios internacionales, Eduardo Robles, cuenta con más de 14 años de experiencia en el área financiera de empresas transnacionales. Actualmente se desempeña como Senior Financial Analyst, donde combina sus conocimientos en relaciones internacionales con funciones financieras.

Siempre vimos a Costa Rica como el modelo de democracia centroamericana y, al mismo tiempo, como un país inspirador de un sistema moderado, democrático, de alternancia entre gobiernos que podían ser de distintos signos, pero siempre dentro de un grado, un grado pequeño del péndulo, podríamos decir. Nos sorprende ver a Costa Rica; no sé cuán cierta es a la distancia la calificación de que ganó la Bukele costarriquense. ¿Y qué pasó en Costa Rica para que, de ser así, se produzca un cambio político ya no de un grado del péndulo pequeño?

Sí, creo que la comparación es un poco interesante con el tema de Bukele, y voy a hacer un poco de referencia, como lo vemos nosotros acá desde Costa Rica, del tema de que un poco populista ha sido Laura Fernández en su campaña política, un poco atentando hacia los poderes del Estado tradicionales, ¿verdad?

Antiguamente, ella viene del continuismo del partido que está actualmente en presidencia. El tema de la comparación con Bukele me parece interesante porque primero por la comparación de que es populista, pero bueno, Bukele logró en El Salvador disminuir la delincuencia. Costa Rica es un país que, lamentablemente, estamos en un declive en temas de seguridad. Entonces, creo que ella apunta hacia eso, pero realmente no se ve en los últimos cuatro años de gobierno, donde ella fue ministra de la Presidencia, que se haya visto una mejora en la seguridad.

Entonces, creo que es un poco más hacia el populismo, ¿verdad? Yo te digo, yo no soy un poco de la oposición de Laura Fernández, pero ahora a esperar estos cuatro años a ver cómo le va con ese proyecto. Tienen algunos proyectos como crear una megacárcel igual a la del Salvador. El actual presidente Rodrigo Chaves ya tuvo un acuerdo con el presidente de El Salvador para copiar este modelo carcelario e introducirlo en Costa Rica, donde nosotros siempre hemos caracterizado por ser un país pacífico, por ser un país tranquilo y demás.

La delincuencia se ha aumentado durante los últimos años y, en vez de disminuir, aumentar las cárceles creo que es un reflejo de lo que es contraproducente, ¿verdad?, en temas de seguridad.

Se puede interpretar a la distancia que es exagerado la calificación de la Nayib Bukele​ de Costa Rica y que, al mismo tiempo, va a ir cierto grado porque, finalmente, es una continuidad de una ministra del gobierno preexistente, que en realidad se acomoda el discurso, pero que en el fondo no es un cambio radical.

Sí, no, en realidad me parece un poco extremista la comparación. No es un cambio radical; viene manteniendo la línea del actual gobierno, que ha sido un poco confrontista con medios de comunicación y con algunos ministerios. Ella habla de una tercera república en Costa Rica, donde van a haber reformas un poco en algunas instituciones del Estado. Tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa, lo cual es un poco preocupante también a nuestro modo de pensar, porque se puedan ver perjudicados algunos sectores por la toma de decisiones un poco arbitrarias.

Siempre hay alguna oposición, pero tiene, no sé, 57 diputados que hay en Costa Rica; ella obtuvo 31 diputados, entonces, en términos de mayoría, puede tomar algunas decisiones importantes en el país.

¿La relación con Estados Unidos significa el mismo alineamiento mayor? ¿Cambia algo para Estados Unidos la relación con Costa Rica a partir del resultado de esta elección?

No, se mantiene igual. Realmente, nosotros somos un país totalmente dependiente en temas políticos de la relación con Estados Unidos. Ahí, bueno, como es la imagen ahora, Fernández es la mano derecha del actual presidente, que tiene una estrecha relación con Estados Unidos. En los últimos meses han tenido algunas conversaciones para inversión de la DEA en Costa Rica, en temas de lucha contra el narcotráfico. Entonces, la relación se mantiene igual.

De hecho, puede que mejore, porque va a tener mucha afinidad con ellos. Nosotros siempre nos hemos caracterizado en mantener relaciones estrechas con Estados Unidos. No somos un país que tenga una ideología muy marcada a la hora de elegir políticos, ¿no? Es como ahora somos centroizquierda; siempre hemos sido como centro, centroderecha, pero nunca así como la izquierda. Este sí caracteriza ser un poco más de derecha, pero no como en Suramérica, que sí está muy marcado en los partidos políticos. Aquí es un poco más pragmático en temas prácticos y económicos, pero ya en temas ideológicos no se ve muy marcado. Fue sorprendente las elecciones que obtuvieron desde 2010, y luego nos remontamos a los 80, donde fue casi un 48% de elección popular, lo cual es un porcentaje muy alto en un país donde existen múltiples partidos políticos. Habían 20 partidos políticos inscritos. Entonces, realmente, obtener un 48% me parece un porcentaje sumamente alto, el mayor en la historia de Costa Rica de los últimos 50 años.

En Argentina, la elección de Javier Milei fue hace dos años, un corrimiento muy drástico hacia la derecha, incluso desde cierta perspectiva hacia la extrema derecha, y las particularidades histriónicas de nuestro presidente a veces han llamado la atención en otros países. En la campaña electoral en Costa Rica, ¿en algún momento se puso como ejemplo positivo o negativo a Javier Milei, o no existió en la agenda política de Costa Rica?

No, honestamente no existió comparación con el sur. Realmente, nosotros siempre, los partidos políticos, tomaron el tema como Venezuela, un tema de inflexión que está muy cerca de nosotros, el tema de la relación con Estados Unidos, pero no se habló mucho de Milei ni de la extrema derecha que ha caracterizado Argentina en los últimos años.

MV