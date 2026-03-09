Mabel Bianco: “El horrible video del Gobierno para el Día de la Mujer es una ofensa a toda la sociedad”

Mabel Bianco, médica feminista y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), denunció que el video publicado por el Gobierno por el Día de la Mujer "es una ofensa a toda la sociedad”. Desde la sede de Naciones Unidas, donde se desarrolla la 70ª reunión del Comité de Estatus de la Mujer, advirtió por el cierre de programas y el desfinanciamiento estatal de políticas de género. "Las argentinas hemos traído un documento en el cual explicamos la situación real del país", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mabel Bianco es una destacada médica feminista y referente mundial en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es la fundadora y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), creada en el año 1989. También es directora para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Envejecimiento. Además, es jefa de la delegación argentina del Woman 20, un grupo compuesto por una red transnacional de mujeres líderes de la sociedad civil, el sector empresarial, emprendimientos y centros de pensamiento.

Qué gusto hablar con vos en el primer día hábil posterior al 8M, el Día de la Mujer, después de un aviso por parte del Gobierno que fue estigmatizante de la discusión femenina. Vos sos al mismo tiempo la defensora de género del diario Perfil, así que quiero contar con tu testimonio y un balance.

Estoy en Naciones Unidas justamente porque hoy ha empezado la reunión número 70 del Comité de Estatus de la Mujer, que se viene realizando desde hace 70 años, y lamentablemente las argentinas hemos traído un documento en el cual explicamos la situación real del país.

El país está realmente mal. ¿Por qué? Porque primero no solamente se cerró el Ministerio de las Mujeres, que pudo haber tenido problemas, pero se desfinanciaron y se cerraron todos los programas que tenían el objetivo de defender y apoyar a las mujeres, ya sea en la situación de violencia o de salud.

Estamos necesitando venir a decirle al mundo que lo que está diciendo la delegación argentina no es verdad. Ha venido una fuerte delegación que está encabezada por el embajador en Estados Unidos y ha venido la señora Úrsula (Basset), que ahora es asesora en el Ministerio de Justicia, pero todo lo que ellos dicen no es verdad, no es lo que está pasando en nuestro país.

Por eso hemos tenido que venir a decir aquí la verdad, y la verdad es que no hay más posibilidad. Las provincias se tienen que hacer cargo de todo porque no tienen fondos, no tienen recursos suficientes. Si miramos algunas provincias, las cosas están relativamente bien, pero el grueso de las provincias no tiene la posibilidad y entonces los derechos de las mujeres no se están respetando.

El horrible video del Gobierno para el Día de la Mujer es una ofensa a toda la sociedad, porque no somos solo las mujeres. Lo que hay que entender es que la igualdad de género es algo que está reconocido, que es una necesidad para lograr el desarrollo. No es cierto que no hay discriminación, porque la hay, y tener un ministerio no alcanza, pero no tener nada es mucho peor y negarlo todavía peor.

El mensaje que traemos es que no queremos estar ni con unos ni con otros, queremos estar solo para apoyar a las mujeres, a las niñas y a la diversidad para que no sigan sufriendo, para que puedan tener derechos. Los derechos son algo fundamental y en el país los hemos perdido. Por eso vamos a seguir luchando y no queremos estar ni con unos ni con otros. Estamos queriendo solamente apoyar, defender y traer la voz de las mujeres y niñas que no pueden venir a esta asamblea.

La feminización de la pobreza

Son las mujeres en Irán las mayores integrantes de las manifestaciones en contra del régimen religioso y, al mismo tiempo, la mayor cantidad de asesinadas y de encarceladas. En un contraste ideológico absoluto entre distintas dictaduras, lo que vemos es que siempre son las mujeres las que llevan adelante las protestas. El gobierno argentino apoya el ataque de Estados Unidos a Irán y me parece que vale exactamente lo mismo: no podemos estar ni con uno ni con el otro. Pero lo que siempre queda claro es que, más allá de las ideologías, son siempre las mujeres las que llevan adelante esa lucha. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?

Las mujeres de todo el mundo fuimos las que conseguimos aquí en Naciones Unidas que se reconocieran algunos derechos y en este momento se están volviendo a poner en duda. En la apertura, que terminó hace breves momentos, estuvo Malala (Yousafzai), esa joven que luchó por el acceso a la educación de las niñas. También hubo toda una apelación que la hizo no solamente el secretario general, sino la presidenta de la Asamblea General, que es una alemana ahora, y también la presidenta del Comité de la Condición de la Mujer, que es una costarricense, sobre cómo las mujeres iraníes deben ser el modelo, porque es ahí donde en este momento está más grave la situación.

Además, en todos los enfrentamientos, en todos los conflictos armados, las mujeres y las niñas somos las víctimas porque nos toman como rehenes. Entonces no podemos aceptar estas guerras, que en realidad significan un uso de las mujeres y un abuso de las mujeres y las niñas. Por eso estamos aquí. Esperamos que hoy a las tres de la tarde se acepte y se apruebe un documento que, sin embargo, Estados Unidos y algunos de sus gobiernos amigos han objetado y siguen objetando, pero son la minoría y si aquí hacemos una votación se gana.

Ahora están pidiendo por el consenso, cuando son los primeros que lo rompen. Es toda una ironía, una muy terrible. Pero te puedo asegurar que las mujeres del mundo estamos unidas. Hay algunas que están vendidas a estas posiciones, pero son las menos. ¿Por qué? Porque sabemos del sufrimiento, lo hemos vivido directa o indirectamente. ¿Quién no ha tenido una madre, una hermana, una hija violada, abusada o directamente asesinada? Entonces ese es el sentimiento de la mayoría de las mujeres, y las argentinas también.

No es que estamos con este o con el otro, estamos para las mujeres. Hoy aquí se dijo: traemos todas la voz de las que no pueden venir. Muchas no han podido venir porque no les han dado visa o porque con todo esto del conflicto han suspendido los vuelos. Pero no importa, estamos levantando esas banderas porque una somos todas y todas estamos para apoyarnos y para conseguir esto. Así que en la Argentina también estamos. Y no es que queramos volver a lo anterior, queremos avanzar, pero avanzar para bien y no como ahora.

