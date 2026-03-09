Myriam Bregman: “Decirme ‘chilindrina troska’ tiene un alto contenido machista”

La diputada nacional Myriam Bregman calificó el agravio que el presidente Javier Milei le lanzó durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso como "una deliberada postura frente a la oposición política" y aseguró que la frase "chilindrina troska" tiene "un alto contenido machista". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), agregó: "Todo ese discurso tan violento hacia la oposición tapa que tiene un gobierno con pies de barro".

Myriam Bregman es abogada, activista por los derechos humanos y política de la izquierda. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cargo que asumió el pasado 10 de diciembre. Fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y legisladora porteña. Es la fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y ha sido abogada querellante en juicios históricos de lesa humanidad y también una referente de la agrupación de mujeres feministas socialistas Pan y Rosas.

Le pedí a la producción hablar con vos la semana pasada, cuando el el Presidente dedicó el mote de “chilindrina troska”. Ayer fue el Día de la Mujer, hoy son las marchas. Entonces, esta entrevista tiene doble entrada en cuanto a las formas y el fondo. Presidencia de la Nación compartió un video tratando de comparar el Ministerio de la Mujer con la necesidad de desarrollar impresión de billetes y que hubiera inflación. Me parece que todos los temas están atravesados desde una perspectiva fanática, donde “Chilindrina” es peyorativo y el uso de “troska” también. Me gustaría que hicieras un repaso de estos temas.

La verdad que lo unís bien. Encima, después me enteré que el agravio de “Chilindrina troska” es un chiste copiado, y no hay cosa peor que encima copiarse un chiste y avisar cuándo tienen que aplaudir. Pero decirme "chilindrina troska" tiene un alto contenido machista, porque si vos te ponés a pensar qué quiere decir con eso, quiere decir que las mujeres lloramos, que las mujeres gritamos. Hay un alto contenido machista en lo que Milei dice.

Y me llamó la atención algo, que es que en Argentina, para minimizar lo que pasó en el Congreso por distintos motivos, algunos sectores dicen que Milei grita y "hace un circo”. No, no es un circo. Es una deliberada postura frente a la oposición política y, en mi caso, frente a mujeres que claramente lo venimos enfrentando desde el primer momento que apareció como candidato. Que diarios como The Economist en estos días hayan recogido esto de “Chilindrina troska” me llamó la atención realmente, porque diarios internacionales toman nota de lo que significa que Milei trate así a una dirigenta política de la oposición. Así que creo que hay que retomar eso, no hay que dejarlo pasar.

Obviamente que en la Argentina pasan cosas muy graves y en el mundo pasan cosas muy graves. Yo no me voy a quedar parada en ese lugar, pero ya que estás haciendo un análisis de qué tienen que ver estos conceptos y del Día Internacional de las Mujeres, te cuento que un editorialista como (Joaquín) Morales Solá ayer también lo rescató en su editorial, y evidentemente La Nación no tiene absolutamente nada que ver con mi pensamiento, Hay algo que ahí rompió Milei en su intento de tapar un gobierno con pies de barro, que es este nivel de agresión.

Y te agrego más: todo el tiempo insultaba a un kirchnerismo, y el kirchnerismo, cuando precisamente el ala más identificada con Cristina Kirchner no estaba presente en el recinto. Esto muestra que él llevó un guion, llevó una determinación de a quiénes quería subir al ring y con quiénes quería polarizar, pero ellos no estaban presentes. Creo que había un diputado de La Cámpora nada más presente y había otros sectores del peronismo presentes, pero no el más identificado con Cristina. Entonces hay una deliberada decisión de ver con quién polarizar y esto lo llevó absolutamente guionado. Puede ser circense lo que hizo, pero analicemos qué quiere decir y qué quiere ocultar montando estas provocaciones.

Me parece que él utiliza un significante con el kirchnerismo en el que te engloba a vos. El kirchnerismo no es el kirchnerismo: es un significante para lo que él denomina socialismo o comunismo. No se puede hacer canciones sin rima; es esencial que tengan rima para producir efecto de recordar. O sea, algún grado de rima aumenta el grado de recordación de las canciones. Y cuando se eligen los nombres de las marcas, que sean cortas es fundamental, y si dos sílabas pueden tener la misma vocal, mejor aún. “Casta” cumple ese papel: tiene dos “a” y dos sílabas. “Kuka” tiene las dos consonantes iguales y también dos sílabas.

Entonces, me parece que es parte de la construcción de un glosario. Cada época de gobierno tiene su glosario. El kirchnerismo tenía también su glosario, con “destituyente”, por ejemplo, u otras palabras que repetían como un mote, como un martillo. Me parece que en la construcción del glosario de Milei “kuka” ocupa el lugar de “casta”. Y vos sos “kuka”, aunque nunca hayas sido.

Yo soy zurda en tu búsqueda fonética.

Claro, pero creo que con el significante “kuka” él plantea englobar eso.

Pero yo creo que él lo diferenció. Él diferenció porque incluso diferenció los agravios. Yo creo que Milei tiene claro que hay una izquierda que es una izquierda independiente, porque lo ve en el Congreso, porque alguien le debe contar qué pasa acá, más allá de que él se la pasa de viaje. Él ve quiénes somos los que estamos en la calle. Así que vos fijate que él hizo como una primera parte contra el kirchnerismo los “kukas”. Yo siempre digo que se les debe gastar la letra K, porque no saben cuántas cosas más ponerle con la letra K.

Por el otro lado, atacó específicamente a Nicolás del Caño y a Myriam Bregman. Siempre nos decían: “Ustedes son el 2%, las redes sociales”. Ahora Milei no subió al 5%, así que salí ganando tres puntos, aunque con el 5% no hubiese sido diputada. Saqué casi el 10%, por eso soy diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Él sabe muy bien a dónde apunta y creo que sabe diferenciar muy bien la oposición política y qué tipo de agravio también dirige. Yo creo que hay gente que estudia mucho las redes sociales y que estudia mucho la conversación política. Milei no improvisó un minuto. Que nos pueda parecer horrendo lo que diga no quiere decir que estaba improvisando.

¿No es contradictorio con esto que vos contás? Porque mi planteo es que él utiliza el significante “kuka” frente a la opinión pública para establecerlo como una categoría, independientemente de que él tenga bien claro que hay enormes diferencias. Pero él engloba con un objetivo político, de la misma forma que la palabra “casta” es un significante que se puede llenar de lo que vos quieras. Sobrevaloró lo que hoy casi se parece a un fantasma político más que a un verdadero actor de la política, con el objetivo de encontrar una alternativa a la palabra “casta” de 2023 de cara a 2027. Te preguntaba también por el Día de la Mujer, la marcha de hoy y el aviso de ayer que envió la Presidencia juntando al Ministerio de la Mujer con la inflación.

El aviso de ayer no lo vi. Traté de no verlo, de que no me llegue y que el algoritmo no me traicione, porque realmente no quiero ver más estas cosas. Ahora dice que está preparando otra cosa muy provocativa para el 24 de marzo. No lo vi porque me alcanza con lo que hace. Me alcanza con la destrucción de las muy pocas políticas que había en la Argentina para atender la violencia de género y la situación de las mujeres.

Creo que es un Día de las Mujeres que es muy particular también por el rol que cumple Milei en la agenda internacional. Hay un imperialismo sumamente agresivo. Estados Unidos comienza este ataque contra Irán bombardeando una escuela donde mata 168 niñas. Entonces creo que ahí hay algo muy particular. Nunca de la mano de las guerras imperialistas vino ningún beneficio para las mujeres. Hay más de 68.000 niños y niñas muertos en el genocidio que está llevando adelante (Benjamín) Netanyahu con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias imperialistas en Gaza.

Entonces creo que Milei, aliándose también a quienes están cometiendo crímenes de guerra y que están cometiendo un genocidio. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional. Por eso el propio Netanyahu tiene una orden de captura y se tiene que cuidar mucho a qué países va, porque si aterriza mal puede quedar detenido. Entonces creo que Milei también da un mensaje al mundo sobre esta violencia imperialista que particularmente sufrimos mujeres, niños, niñas y adolescentes con su política internacional.

Así que ayer evité mirar ese video y voy a tratar de estar hoy en la plaza con todas aquellas que nos quieran acompañar para marchar de Congreso a Plaza de Mayo. A las 18 horas se va a leer un documento. También para tratar también de hablar con todas mis compañeras de Pan y Rosas, que venimos siguiendo mucho esto. Nosotras nos creemos parte de una clase internacional, de una tradición internacional de las mujeres que nunca vieron en las fronteras un impedimento para luchar por los derechos. Todo lo que le pasa a las mujeres en cualquier lugar del mundo nos atraviesa.

En tu dieta que excluye esos malos bocados, ¿pudiste leer el artículo de Slavoj Žižekque publicó ayer Perfil sobre Irán? Se titula "Irán, de Heidegger a Kant".

No lo vi.

Él plantea que la mayoría de quienes manifestaron en Irán en contra del régimen eran mujeres.

Sí, es verdad que hay una cantidad de mujeres marchando en Irán porque el régimen es brutal contra las mujeres. Eso es así.

Planteaba que la mayor cantidad de muertas en manifestaciones son mujeres. Marcaba la diferencia de que la representación de las marchas de las mujeres en Irán no era una manifestación feminista, sino un colectivo que incluso incluía a los hombres. Es muy interesante la interpretación que hacen los teólogos iraníes sobre Kant y el mandato de hacer lo correcto desde la perspectiva kantiana.

Entonces, hay mujeres y mujeres. Tenemos a Margaret Thatcher como la mujer fálica que inicia la corriente del neoliberalismo, y Karina Milei como gran protagonista allí en el Congreso de las sesiones extraordinarias respecto a las leyes aprobadas. ¿Qué rol le ves vos que le asignan a la mujer personajes como Milei? ¿Te resuena algo el hecho de que él no tenga pareja y al mismo tiempo la primera dama sea su hermana, y parezca ser una mujer de hierro, junto con la admiración que tiene el propio Milei de Thatcher?

Yo nunca participé en esas discusiones, ni siquiera en chistes sobre qué hace Milei, la relación con su hermana, que no esté casado, que tenga perros y no tenga hijos, porque realmente creo que eso es un pensamiento muy conservador y que cada cual puede vivir su vida libremente y puede desear tener hijos o no tenerlos. El problema es que el espacio político que integra Milei vive cargándonos y ahora está instalando una discusión sobre por qué hay menos cantidad de nacimientos en la Argentina y qué pasó con las mujeres. Se opone al derecho al aborto, dice que defiende a dos vidas cuando a la par mata de hambre a los niños y niñas que hoy viven en nuestro país.

Es decir, creo que ahí hay algo que hay que despejar, empezando por lo que decías sobre el artículo que recomendabas, porque es obvio que las mujeres en el mundo y particularmente en Irán han protagonizado enormes luchas por derechos cercenados y porque ese régimen es un régimen muy represivo. Lo que yo digo es que no va a venir la liberación de esas mujeres ni del pueblo iraní de la mano de las bombas que está tirando Estados Unidos y un Estado genocida como el de Israel.

Hay otra discusión que estoy planteando que no tiene que ver con el régimen político iraní, Lejos puedo estar yo de defender un régimen político como ese. Lo que estoy planteando es cuál es la característica de la guerra que se está llevando adelante hoy, que es lo primero que hay que mirar, porque es la misma discusión que tuvimos en Venezuela. Yo no tengo nada que ver con el régimen de (Nicolás) Maduro, pero (Donald) Trump va por el petróleo, no va por la libertad de las y los venezolanos o porque haya verdaderas libertades democráticas.

Y después, creo que Milei tiene una hermana, una hermana mujer que ocupa un lugar político muy importante. De ahí a que sea la vencedora del otro día lo veo muy relativo. Puede ser vencedora en una interna que no termino de saber bien cuál es ni cómo rige. Tampoco sé si a mí me interesa tanto.

Lo que veo es que el otro día, el primero de marzo, tuvieron que montar una escenografía para ocultar que lo único que pudo reivindicar Milei y agradecer son las leyes que aprobó gracias a sectores del peronismo y sectores del radicalismo. Esto no lo podemos perder de vista. Fue y vino con el tema económico tres veces y no podía concluir una frase. Incluso me dio la impresión de que era un discurso que habían armado distintas personas en distintos momentos y le costaba hasta encajarlo. No pudo reivindicar otro logro de su gestión. Se dedicó a agredir, a llamar la atención con sus estridencias habituales y lo único que pudo agradecer y decir que habían sido logros o conquistas de su gestión fue lo que consiguió en acuerdos con la casta, en acuerdos con sectores del peronismo y con sectores del radicalismo. Es decir, todo ese discurso tan violento hacia la oposición tapa que tiene un gobierno con pies de barro. Tiene un gobierno que ahora, en el marco de la guerra y la suba del valor del petróleo, algunos economistas dicen que eso va a hacer que Argentina venda petróleo más caro, pero también es formador de precios internamente. No podemos ir a un alza de la inflación mayor a la que tenemos.

Así que yo no veo esa fortaleza en Milei. Y esa fortaleza que yo no veo en él se reflejó en la apertura de sesiones, porque lo que demostró es que su fortaleza está dada por la complicidad y las traiciones de la oposición. Sin esa complicidad y sin esas traiciones, Milei estaría sumamente complicado. Así que si fortalecemos la escucha de la calle, si peleamos en cada provincia para que la Ley de Glaciares no se apruebe, que es la gran torta que se quieren repartir ahora, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ponerle un freno a este plan de Milei y el Fondo Monetario Internacional.

