Alberto Spectorovsky: “No veo a Irán dar marcha atrás, ni a Estados Unidos admitir que se equivocó”

El conflicto en Medio Oriente vuelve a encender alarmas internacionales. Bombardeos, tensiones diplomáticas y amenazas cruzadas entre potencias regionales configuran un escenario que, según especialistas, podría agravarse en las próximas semanas.

Para el analista internacional Alberto Spectorovsky, la dinámica actual muestra que los actores principales ya asumieron que el enfrentamiento será prolongado. “Era algo previsible que termine en una crisis, por lo menos momentánea, pero iba a ir hacia eso”, explicó a Canal E.

El experto señaló que el problema central es que ninguna de las partes puede permitirse retroceder sin pagar un costo político o estratégico. “No veo a Irán dar marcha atrás, no veo que Estados Unidos pueda decir ‘me equivoqué’ y tampoco veo a Israel con ganas de permitir que Irán vuelva a rearmarse”, sostuvo.

En ese contexto, Spectorovsky anticipa un escenario de confrontación directa con pocas posibilidades de negociación inmediata. “Lo que yo veo, desgraciadamente, es que este conflicto es hasta el final: rendición de un lado o rendición del otro”, afirmó.

Un conflicto ideológico y geopolítico

Para comprender la profundidad del enfrentamiento, el analista remarcó que el conflicto no se limita a una disputa militar, sino que responde a un choque ideológico y estratégico que lleva décadas.

Spectorovsky explicó que una de las condiciones centrales exigidas a Irán es abandonar su programa nuclear, destruir su arsenal de misiles balísticos y cortar vínculos con grupos aliados en la región. Sin embargo, considera improbable que el régimen iraní acepte esas condiciones. “Es como decirle a Irán que deje de actuar en su política regional. Y yo creo que los iraníes no van a aceptar eso”, advirtió.

El especialista también subrayó que la confrontación tiene raíces históricas vinculadas a la Revolución Islámica. “Desde la creación de la República Islámica, el satán número uno es Estados Unidos y el satán número dos es Israel”, recordó.

Según explicó, este antagonismo ideológico convierte el conflicto en un problema existencial para ambas partes.

Impacto regional y presión sobre la población

La escalada militar no sólo afecta a los gobiernos involucrados, sino también a la población civil de la región. Bombardeos sobre infraestructuras estratégicas y bases militares están generando un clima de incertidumbre creciente.

Spectorovsky señaló que los ataques apuntan a instalaciones clave del programa militar iraní. “Irán está siendo bombardeado prácticamente en todos sus puntos neurálgicos: petróleo, fábricas de misiles y lugares donde se desarrolla el poder atómico”, detalló.

Al mismo tiempo, Irán intenta responder atacando países que colaboran con Washington o que alojan bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

En este contexto, el analista considera que la guerra podría extenderse varias semanas más, aunque reconoce que el desenlace sigue siendo incierto. “Me da la impresión de que tendremos un mes más de guerra, aunque lo digo especulativamente”, concluyó.

